Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, MORADORES!

BH está sob alerta de risco geológico forte

As regionais de Belo Horizonte estão em nível forte e nível moderado, segundo a Defesa Civil; previsão indica chuvas, raios e rajadas de vento ao longo do dia

Publicidade
Carregando...
QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
13/03/2026 07:56 - atualizado em 13/03/2026 08:06

compartilhe

SIGA
x
Em 2022, deslizamento de terra decorrente de fortes chuvas destruiu casarão em Ouro Preto; cidade está entre as que apresentam riscos
A Defesa Civil orienta a população a ficar atenta ao grau de saturação do solo e a possíveis sinais de instabilidade em imóveis e encostas crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press – 13/1/22

Devido às chuvas fortes que atingem a capital mineira nos últimos dias, a Defesa Civil de Belo Horizonte atualizou o alerta para risco geológico em diversas regionais da cidade. A previsão indica céu nublado, com chuvas a qualquer hora, acompanhadas de rajadas de vento e raios, principalmente a partir da tarde.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

 

Segundo o órgão, o risco geológico é considerado forte nas regionais Barreiro e Leste. Nas regionais Oeste e Centro-Sul, o risco é moderado. O alerta é válido até a próxima terça-feira (17/3). O risco geológico é classificado como forte quando o acumulado de chuva atinge 70 milímetros ou mais em um período de 72 horas.

 

Leia Mais

A Defesa Civil orienta a população a ficar atenta ao grau de saturação do solo e a possíveis sinais de instabilidade em imóveis e encostas. Em caso de risco, a recomendação é sair imediatamente do local e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo 193.  

Acumulado de chuvas (mm) em Março até às 5h30 do dia (13/3)

  • Barreiro: 204,9 (103,7%)
  • Centro Sul: 151,6 (76,8%)
  • Hipercentro: 84,2 (42,6%)
  • Leste: 175,4 (88,8%)
  • Nordeste: 102,8 (52,1%)
  • Noroeste: 147,8 (74,8%)
  • Norte: 55,4 (28,1%)
  • Oeste: 157,4 (79,7%)
  • Pampulha: 107 (54,2%)
  • Venda Nova: 74 (37,5%)

Média Climatológica Março 197,5mm 

O que fazer em caso de chuva?

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

  • Trincas nas paredes.
  • Água empoçando no quintal.
  • Portas e janelas emperrando.
  • Rachaduras no solo.
  • Água minando da base do barranco.
  • Inclinação de postes ou árvores.
  • Muros e paredes estufados.
  • Estalos.

Recomendações

  • Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
  • Coloque calhas no telhado da sua casa.
  • Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
  • Não jogue lixo ou entulho na encosta.
  • Não despeje esgoto nos barrancos.
  • Não faça queimadas. 

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh. 

Tópicos relacionados:

bh chuva defesa-civil minas-gerais risco-geologico

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay