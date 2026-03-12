Defesa Civil emite alerta para chuvas intensas em BH nesta quinta-feira

A Defesa Civil de BH emitiu às 18h desta quinta-feira (12/3) alerta para chuvas intensas com risco de alagamento na capital mineira. No início desta noite já chove extremamente forte e forte em regiões da cidade. Segundo o órgão municipal, o temporal deve persistir pelas próximas duas horas.

A Defesa Civil de BH orienta os moradores a ficarem em local seguro. Segundo atualização emitida pela órgão às 18h, chove em todas as regiões da capital mineira nesta quinta-feira.

Na região Centro-Sul, a chuva tem intensidade extremamente forte, conforme a Defesa Civil de BH. O volume que atinge a regional é maior que 5 milímetros a cada cinco minutos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No Barreiro chove forte, com volume entre 2,6 mm e 5 mm por 5 minutos. Nas demais regiões, a chuva é considerada fraca, com intensidade de 0,1 mm a 1,0 mm.

O que fazer e não fazer?