ATENÇÃO, MORADORES

Defesa Civil emite alerta para chuvas intensas em BH nesta quinta-feira

Regiões da capital mineira já registram chuva extremamente forte e forte nesta noite

Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
12/03/2026 20:22

A Defesa Civil de BH emitiu às 18h desta quinta-feira (12/3) alerta para chuvas intensas com risco de alagamento na capital mineira. No início desta noite já chove extremamente forte e forte em regiões da cidade. Segundo o órgão municipal, o temporal deve persistir pelas próximas duas horas.

A Defesa Civil de BH orienta os moradores a ficarem em local seguro. Segundo atualização emitida pela órgão às 18h, chove em todas as regiões da capital mineira nesta quinta-feira.

Na região Centro-Sul, a chuva tem intensidade extremamente forte, conforme a Defesa Civil de BH. O volume que atinge a regional é maior que 5 milímetros a cada cinco minutos. 

No Barreiro chove forte, com volume entre 2,6 mm e 5 mm por 5 minutos. Nas demais regiões, a chuva é considerada fraca, com intensidade de 0,1 mm a 1,0 mm. 

O que fazer e não fazer?

  • Evite áreas de inundação.
  • Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

