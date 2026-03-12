Defesa Civil emite alerta para chuvas intensas em BH nesta quinta-feira
Regiões da capital mineira já registram chuva extremamente forte e forte nesta noite
compartilheSIGA
A Defesa Civil de BH emitiu às 18h desta quinta-feira (12/3) alerta para chuvas intensas com risco de alagamento na capital mineira. No início desta noite já chove extremamente forte e forte em regiões da cidade. Segundo o órgão municipal, o temporal deve persistir pelas próximas duas horas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
A Defesa Civil de BH orienta os moradores a ficarem em local seguro. Segundo atualização emitida pela órgão às 18h, chove em todas as regiões da capital mineira nesta quinta-feira.
Na região Centro-Sul, a chuva tem intensidade extremamente forte, conforme a Defesa Civil de BH. O volume que atinge a regional é maior que 5 milímetros a cada cinco minutos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
- Chuva inunda Avenida Francisco Sá, em BH, e arrasta carros: veja os danos
- Chuva em Minas: Zona da Mata e mais três regiões estão sob alerta vermelho
No Barreiro chove forte, com volume entre 2,6 mm e 5 mm por 5 minutos. Nas demais regiões, a chuva é considerada fraca, com intensidade de 0,1 mm a 1,0 mm.
O que fazer e não fazer?
- Evite áreas de inundação.
- Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
- Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros.
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.