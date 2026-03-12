Assine
ATENÇÃO

BH sob alerta: capital pode enfrentar pancadas de chuva nesta quinta (12)

Defesa Civil da capital alerta para possibilidade de chuvas até 60 mm

AP
Alice Pimenta*
12/03/2026 13:36

BH está sobre alerta de chuva nesta quinta-feira (12/3)
BH está sobre alerta de chuva nesta quinta-feira (12/3) crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Belo Horizonte poderá contar com pancadas de chuva (40 a 60 mm) nesta quinta-feira (12/3), segundo a Defesa Civil da capital.

As chuvas poderão vir acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O alerta é válido até as 8h de sexta-feira (13/3).

Recomendações durante a chuva

  • Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

