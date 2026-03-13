Vídeo: telhado de casa desaba depois de forte temporal em BH
Morador do Taquaril mostra destruição provocada pela chuva na capital
Um barbeiro identificado como Anderson, morador do Conjunto Taquaril, na Região Leste de Belo Horizonte (MG), relatou nas redes sociais os estragos causados pelo forte temporal que atingiu a capital mineira nos últimos dias.
Em um vídeo publicado na internet, é possível ver telhas de amianto espalhadas pelo chão da cozinha da residência enquanto uma água vazava através de um cano que acabou quebrando com a queda do teto. Pela manhã do outro dia, os estragos eram ainda maiores, com até a porta da casa destruída com a força da água. Anderson conta que o telhado desabou durante a forte chuva registrada na noite de quarta-feira (11/3).
“Estou passando por um momento muito complicado e triste. Cheguei agora do meu serviço, por volta das 22h, e encontrei minha casa nesse estado, toda quebrada”, desabafa o morador na gravação.
De acordo com a Defesa Civil, a chuva que atingiu Belo Horizonte na quarta-feira teve maior intensidade na Região Leste da capital, onde o volume foi classificado como extremamente forte, ultrapassando 5 milímetros em apenas cinco minutos, classificação considerada extremamente forte no sistema de monitoramento da capital. Cenário que se repetiu na regional Leste nessa quinta-feira (12/3).
Segundo o órgão, a média histórica de chuva esperada para todo o mês de março na capital é de 197,5 milímetros, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), considerando o período entre 1991 e 2020.
Até a madrugada desta quinta-feira (13), o acumulado de chuvas em março já havia atingido:
- Barreiro: 204,6 mm (103,6%)
- Centro-Sul: 150,8 mm (76,4%)
- Hipercentro: 84 mm (42,5%)
- Leste: 175 mm (88,6%)
- Nordeste: 102,6 mm (51,9%)
- Noroeste: 147,2 mm (74,5%)
- Norte: 55,4 mm (28,1%)
- Oeste: 156,8 mm (79,4%)
- Pampulha: 106,4 mm (53,9%)
- Venda Nova: 74 mm (37,5%)
Os dados são das estações hidrometeorológicas da Prefeitura de Belo Horizonte.