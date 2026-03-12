Chove 'extremamente forte' na região Leste de BH na noite desta quinta (12)

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A região Leste de Belo Horizonte (MG) registra chuva extremamente forte no início da noite desta quinta-feira (12/3), de acordo com dados divulgados pela Defesa Civil municipal. O monitoramento considera o volume acumulado nos últimos cinco minutos, com atualização por volta das 17h40.

Segundo o órgão, o índice na região Leste superou 5 milímetros em apenas cinco minutos, classificação considerada extremamente forte no sistema de monitoramento da capital.

Em outras áreas da cidade, o volume de chuva também chama atenção, mas com intensidades diferentes. Nas regiões Nordeste e Noroeste, a precipitação foi classificada como forte, com registros entre 2,6 mm e 5 mm no período de cinco minutos.

Já nas regiões Pampulha, Oeste e Barreiro, a chuva é considerada moderada, com acumulados entre 1,1 mm e 2,5 mm no mesmo intervalo.

Por outro lado, as regionais Venda Nova e Norte apresentaram chuva fraca, com índices entre 0,1 mm e 1 mm. Na região Centro-Sul, não havia registro de chuva no momento da atualização do mapa da Defesa Civil.

O órgão alerta que a ocorrência de chuvas intensas em curtos períodos de tempo pode provocar alagamentos, enxurradas e transtornos no trânsito, especialmente em áreas mais vulneráveis da capital. O órgão recomenda que a população redobre a atenção durante temporais e evite áreas de risco.

No início desta tarde, a Defesa Civil já havia emitido comunicado para a possibilidade de pancadas de chuva (40 a 60 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O alerta é válido até as 8h desta sexta-feira (13/3).

A medição da chuva é feita em milímetros (mm), unidade que indica o volume de água acumulado em determinada área. Cada milímetro corresponde a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo, se chover 100 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 100 litros de água.