BH: Cellos-MG comemora 25 anos com festa gratuita e aberta ao público

Organização fará um evento de aniversário para celebrar as mais de duas décadas de existência; a festa reúne música, dança e apresentações diversas

12/03/2026 17:39

Membros do Cellos-MG com a bandeira LGBT que inclui cores trans, intersexo e luta antirracista
Membros do Cellos-MG com a bandeira LGBT em ação na ALMG crédito: Cellos-MG/Divulgação

O Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual e Identidade de Gênero de Minas Gerais (Cellos-MG) comemora, neste ano, 25 anos de sua fundação e a organização vai realizar uma festa de aniversário nesta sexta-feira (13/3), a partir das 22h, na Estação O Gueto, no bairro Barro Preto, região central de BH. A retirada de ingressos é gratuita e deve ser feita através da plataforma Sympla. 

A comemoração terá o lançamento de um mural com a história da instituição, em sua sede, no centro de Belo Horizonte. A deputada estadual Bella Gonçalves é autora de Audiência Pública realizada nesta quinta-feira (12/3) na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), em homenagem ao histórico de luta do Cellos-MG. 

O evento comemora os vinte cinco anos de lutas, conquistas e resistência, com o tema “De Todas as Cores”. A festa reúne música, dança e apresentações diversas com o objetivo de celebrar todas as pessoas que fizeram parte da história do Cellos-MG. A apresentação será realizada pela drag queen Nayla Brizard e contará com nomes como Carlinhos Brasil, Rafa Ventura, Alcione Alves, Oliver Nelson, Eloá Procópio e outros artistas convidados.

Segundo Maicon Chaves, presidente do Cellos-MG, a instituição, ao longo de sua trajetória, aprendeu como abrir caminhos. 

“Há, nessa história, a firmeza de quem não aceitou o silêncio como destino, mas há também a delicadeza funda de quem soube criar linguagem, comunidade, política e horizonte”, diz. “O CELLOS-MG chega aos 25 anos como expressão dessa beleza insurgente: a capacidade de transformar dignidade em presença pública, diferença em potência democrática e liberdade em tarefa cotidiana”, afirma Chaves.

