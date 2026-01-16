Assine
PARADA DO ORGULHO LGBT+

BH institui dia municipal do Orgulho LGBT

Data será celebrada anualmente no terceiro domingo de julho a partir deste ano, conforme publicado no Diário Oficial do Município (DOM)

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
16/01/2026 09:44

Manifestantes da Parada LGBT encobertos pela bandeira nas cores do arco-íris
Parada do Orgulho LGBT+ já teve 26 edições em BH crédito: Gladyston Rodrigues/EM/DA PRESS

Belo Horizonte terá um dia para celebrar o orgulho LGBTQIAPN+ a partir de 2026, conforme a Lei nº 11.962, publicada no Diário Oficial do Município (DOM) nesta sexta-feira (16/1).

Conforme o documento, assinado pelo prefeito em exercício, Juliano Lopes, a medida institui o Dia Municipal da Parada do Orgulho LGBT, que será comemorado anualmente no terceiro domingo de julho a partir deste ano.

Além de incluir a Parada no calendário oficial, a norma autoriza o poder público municipal a promover ações educativas e informativas ligadas à data. O objetivo é incentivar o respeito à diversidade, a promoção dos direitos humanos e o fortalecimento da cidadania da população LGBT.

Com a medida, a Parada do Orgulho LGBT deixa de ser apenas um evento organizado pela sociedade civil e passa a ser reconhecida oficialmente pelo município. A capital mineira já sediou 26 edições do evento, atualmente organizada pelo Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual e Identidade de Gênero (Cellos).

Como surgiu a Parada do Orgulho LGBT+?

A Parada do Orgulho LGBT surgiu da Rebelião de Stonewall, em Nova York, em 28 de junho de 1969, quando a comunidade LGBTQIAPN+ resistiu a uma batida policial violenta, marcando o início de uma luta por direitos e visibilidade, culminando na primeira marcha em 1970, que se tornou o evento anual que conhecemos hoje, comemorado mundialmente em junho.

O Stonewall Inn era um refúgio para a comunidade LGBTQIA+, que vivia sob forte repressão e leis que proibiam a homossexualidade e o comportamento "inapropriado" de gênero. Em 28 de junho de 1969, a polícia invadiu o bar, agredindo e prendendo frequentadores, especialmente pessoas trans, drag queens e jovens.

Desta vez, a comunidade não se calou; houve resistência, gritos de "orgulho gay" e "poder gay", e protestos que duraram dias, acendendo a chama do movimento moderno. Um ano depois, no primeiro aniversário de Stonewall, milhares de pessoas marcharam pela Rua Christopher, em Nova York, na primeira celebração do "Dia da Libertação Gay". O evento, com cartazes e beijos públicos, foi um protesto político, reivindicando direitos civis e visibilidade, e deu origem às paradas anuais em várias cidades.

No Brasil, a primeira Parada do Orgulho LGBT no ocorreu na Avenida Paulista, em São Paulo, em 1997. Com o tema "Somos Muitos, Estamos em Várias Profissões, Queremos Respeito", milhares de pessoas enfrentaram a invisibilidade e a discriminação. Assim como as origens, as paradas brasileiras são manifestações políticas, de resistência, visibilidade e celebração da cultura LGBTQIAPN+, apesar da festa e da música.

Inspirado no ato paulista, Belo Horizonte realizou a primeira parada no mesmo ano, como uma ação política de ativistas e do recém fundado Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais (Cellos-MG). O objetivo principal era dar visibilidade às questões da comunidade e lutar pela ausência de políticas públicas, com a premissa de dizer "nós estamos aqui, nós existimos".

A edição inaugural de Belo Horizonte foi um evento modesto, com cerca de 100 participantes, mas carregado de simbolismo e reivindicações políticas. A princípio, o evento enfrentou desafios e, segundo relatos de participantes da época, foi inicialmente rotulado por alguns como apenas uma "festa", visão que os organizadores combateram, reforçando seu caráter de movimento político e de direitos humanos.

Desde então, a Parada cresceu exponencialmente e se transformou em um dos maiores eventos da cidade, chegando a reunir centenas de milhares de pessoas nas avenidas Afonso Pena e Brasil, na Região Centro-Sul. O evento evoluiu e incorporou diversas manifestações culturais afro-brasileiras, artistas locais e, mais recentemente, a inclusão de recursos de acessibilidade como tradutores-intérpretes de Libras e audiodescrição.

