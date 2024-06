A Aliança Nacional LGBTI+ de Belo Horizonte lança, nesta quinta-feira (27/6), uma iniciativa que reconhece empresas e organizações comprometidas com a promoção da empregabilidade de pessoas LGBTI+. A inauguração será no Museu das Minas e do Metal, na Praça da Liberdade, em BH, das 16h às 20h, e reafirma o compromisso com a inclusão e a equidade no mercado de trabalho.

O “Selo da Diversidade” destaca e homenageia as instituições que se empenham em adotar políticas que promovem a igualdade de oportunidades para todos, independentemente de orientação sexual, identidade ou expressão de gênero. Para a Aliança, este reconhecimento é um passo essencial para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa, onde todos possam ter acesso a oportunidades de emprego e renda dignas.

"Falar de empregabilidade e renda, especialmente no mês do Orgulho LGBTI+, é fundamental. Reconhecer instituições que trabalham para minimizar os abismos e estigmas enfrentados pela população LGBTI+ é um passo vital para a promoção de uma sociedade mais inclusiva e justa", afirma o representante da Aliança Nacional LGBTI+ de Belo Horizonte, Wellington Pereira de Moura.

O evento de lançamento do Selo da Diversidade vai contar com a presença de representantes de diversas empresas e organizações, além de autoridades e ativistas da comunidade LGBTI+. Será uma oportunidade para compartilhar experiências e discutir boas práticas no ambiente de trabalho.

Dia do Orgulho LGBT+

O Dia Internacional do Orgulho LGBT+ é comemorado anualmente em 28 de junho em todo o mundo. A data tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do combate à LGBTfobia para a construção de uma sociedade livre de preconceitos e mais igualitária, independente de orientação sexual, identidade ou expressão de gênero.

O Dia do Orgulho LGBT+ foi criado em homenagem a um dos episódios mais marcantes na luta da comunidade gay pelos seus direitos: a Rebelião de Stonewall Inn, ocorrida em 1969. A data marcou a revolta da comunidade contra uma série de represálias da polícia de Nova York, nos Estados Unidos, aos bares que eram frequentados por homossexuais.

A partir do acontecimento, foram organizados vários protestos a favor dos direitos dos homossexuais em várias cidades norte-americanas.

Serviço

O quê: Lançamento do Selo da Diversidade



Quando: 27 de junho de 2024



Onde: MM Gerdau, Praça da Liberdade, 680 - Funcionários, Belo Horizonte - MG, 30140-010



Horário: 16h às 20h