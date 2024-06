O Centro Cultural Banco do Brasil de Belo Horizonte (CCBB BH) receberá a House of DuBeco para um mini ballroom junino na sexta-feira (28/6), data em que também se celebra o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Com palco aberto para uma batalha de vogue, o evento inédito é uma realização do “CCBB Educativo – Territórios e Saberes”.

A House of DuBeco traz um contexto de reafirmação de uma vivência periférica por meio de expressões históricas e regionais, como ritmos musicais, costumes, moda e dança. Nela, questões raciais, sociais, de gênero e de marginalização são evidenciados nos corpos de seus integrantes por meio de movimentos e posturas.

No início deste mês chegaram a participar do Arraiá Curturá do Vila Marçola, com a “Barraca DuBeco Ballroom”.

No CCBB, a batalha de vogue terá quatro categorias: “Runway - Caminho da Roça”, “Baby Vogue - Correio Elegante”, “Fashion Killa – Retalhos” e “Vogue OTA - Cowboy Carter”. Cada categoria terá um prêmio de R$ 100, além de uma peça exclusiva da marca Remexe.

Serviço

Mini Ballroom Junino no CCBB Belo Horizonte

Onde: Praça da Liberdade, 450 – Funcionários, Belo Horizonte – MG

Quando: 28/6 (sexta-feira), das 18h às 20h