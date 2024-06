As aulas acontecerão no ambiente digital dos dias 24 a 28 de junho, das 19h às 22h.

A Gerdau, empresa do ramo do aço, está oferecendo capacitação online para pessoas LGBT+. A iniciativa é gratuita e voltada para maiores de 18 anos de idade que já tenham um negócio ou o desejo de empreender.

O projeto é conhecido como Gerdau Transforma e dispõe de 60 vagas em todo o Brasil. As inscrições vão até o dia 23 de junho. Já as aulas irão ocorrer dos dias 24 a 28 de junho, das 19h às 22h.





As aulas são ministradas por instrutores com formação na metodologia By Necessity, desenvolvida pela Besouro de Fomento Social, parceira da Gerdau no projeto, e nas áreas de Marketing e Administração que possuem seus próprios negócios.





O propósito do curso é que as pessoas desenvolvam habilidades a partir de ferramentas de gestão. Ao final do curso, espera-se que os alunos estejam preparados para abrir ou estruturar seus próprios negócios.





Metodologia







A metodologia do curso traz aspectos do modelo tradicional de plano de negócios e o adapta para pequenos empreendimentos em 10 etapas.



O aluno é convidado a entender o contexto do seu negócio, e inicia o processo de construção do conceito de seu produto ou serviço, das ações de divulgação, pesquisa de mercado, projeção de vendas, fluxo de caixa, entre outros conteúdos.





Ao final, o estudante produz um plano de ação no qual detalha de forma simples e didática, o necessário para a geração de renda em seu negócio.





Além das atividades propostas, os estudantes contarão com um período de incubação para que coloquem em prática tudo o que aprenderam. Além disso, por um período de 90 dias, os inscritos contarão com apoio de consultores especializados em negócios.







Serviço:





Curso online Gerdau Transforma - Pessoas LGBTI+

Para realizar sua inscrição, acesse.

Período: 24 e 28 de junho