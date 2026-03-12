Casos suspeitos de leptospirose sobem para 78 em um dia em Ubá
Em apenas um dias os registros praticamente dobraram na cidade da Zona da Mata. Casos aumentaram em razão do último temporal, que alagou o município
Os casos suspeitos de leptospirose em Ubá (MG), na Zona da Mata, quase dobraram de um dia para o outro. Conforme o boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde e da Vigilância em Saúde, até esta quinta-feira (12/3), a cidade registrou 78 casos suspeitos.
Até ontem, 41 estavam sob investigação. O balanço é atualizado desde o dia 24 de fevereiro, quando a região foi castigada por temporais.
Segundo a prefeitura, além dos 78 casos suspeitos, a cidade teve uma morte de uma mulher de 33 anos. Os demais casos seguem em investigação e aguardam resultados de exames laboratoriais realizados pela Fundação Ezequiel Dias (Funed), em Belo Horizonte.
"A Secretaria de Saúde orienta a população a ficar atenta aos principais sintomas da leptospirose, que podem incluir febre, dor no corpo, dor de cabeça, náuseas e mal-estar. Ao apresentar esses sinais, é fundamental procurar uma Unidade de Saúde para avaliação médica e registro da notificação da suspeita", disse a pasta.
Nos casos de agravamento do quadro clínico, como febre alta persistente, vômitos intensos, dificuldade para respirar ou piora do estado geral, a recomendação é buscar atendimento imediato em uma unidade hospitalar.
A Secretaria também reforçou a importância de adotar cuidados durante a limpeza de residências e estabelecimentos atingidos pelas enchentes. A orientação é utilizar luvas, botas e outros equipamentos de proteção, evitando o contato direto com água ou lama possivelmente contaminadas.
As equipes da rede municipal de saúde seguem monitorando a situação epidemiológica e intensificando as ações de orientação, prevenção e vigilância, com o objetivo de proteger a população e garantir resposta rápida diante de possíveis casos da doença.
Sintomas da leptospirose
-
Febre
-
Dor de cabeça
-
Dor intensa no corpo, especialmente nas panturrilhas
-
Náuseas e vômitos
-
Falta de apetite
-
Mal-estar geral
Prevenção
-
Evitar contato com água ou lama de enchentes.
-
Usar botas e luvas de borracha durante a limpeza de locais atingidos por alagamentos.
-
Caso não tenha os equipamentos, improvisar com sacos plásticos duplos amarrados nas mãos e nos pés.
-
Lavar objetos e superfícies que tiveram contato com a lama utilizando água sanitária (um copo para cada 20 litros de água).
-
Manter alimentos e água protegidos de roedores.