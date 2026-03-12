Médico é preso em Pouso Alegre com 25 ampolas de remédios emagrecedores

crédito: Como se tornar um auditor da Receita Federal; veja carreira e salários

Durante uma travessia de Foz do Iguaçu a Pouso Alegre, um médico foi detido com 25 unidades de medicamentos para o emagrecimento. A investigação da Receita Federal constatou que o suspeito fazia a venda e divulgação na internet. A prisão foi feita em operação como a Polícia Militar (PM), Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv) e Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Na noite dessa quarta-feira (11/3), a PMRv foi avisada de um alvo da Receita Federal, de 34 anos, vindo de São Paulo, em um carro de transporte de aplicativo. Ao ser abordado, o sujeito negou o transporte de mercadoria ilegal. Ele viajava com uma mochila e uma mala de rodas. Na revista de suas bagagens, foi encontrado enrolados em meias, cinco ampolas de Lipoless e 20 de Tirzepatida, remédios para emagrecimento.

As ampolas não tinham registros no Brasil. Como em 23 de fevereiro, a Anvisa decretou em uma resolução a apreensão de canetas emagrecedoras sem registro no país, o médico responderá pelo crime de contrabando.

O homem disse ter vindo do Paraguai e comprado os produtos por 5 mil reais. Ele alegou a compra para uso próprio e familiar. Após a apreensão dos medicamentos, ele foi conduzido às autoridades policiais competentes e teve a prisão em flagrante decretada.

A Anvisa declara que por se tratar de produtos irregulares e de origem desconhecida, não há garantia sobre a qualidade. A recomendação é não utilizar. O órgão alerta que o uso indiscriminado de canetas emagrecedoras eleva significativamente o risco de efeitos adversos e dificulta o diagnóstico precoce de complicações graves, como a pancreatite aguda.

