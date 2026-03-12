Moradores registram incêndio de acidente na BR-381; via segue interditada

Moradores registraram de longe o grande incêndio provocado pela colisão entre duas carretas na manhã desta quinta-feira (12/3), na BR-381, em Itatiaiuçu (MG), na Região Central do estado. As imagens mostram uma grande coluna de fumaça preta subindo ao céu. Um dos motoristas morreu.

Segundo a concessionária Arteris Fernão Dias, o acidente aconteceu por volta das 8h15, no sentido Belo Horizonte. A rodovia foi interditada no sentido da capital mineira por causa das chamas e do risco provocado pela carga inflamável.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco equipes foram mobilizadas para atender a ocorrência da colisão entre uma carreta carregada de alho e outra de latas de solvente e tinta (produtos inflamáveis). Após o impacto, a carga do caminhão que transportava o material inflamável se incendiou. Um dos motoristas conseguiu sair do veículo. Já o outro condutor ficou preso às ferragens e morreu no local.

O motorista do caminhão carregado com alho foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Betim. Ele estava consciente e apresentava fraturas nos membros inferiores. Foi socorrido por uma ambulância da Arteris. Segundo relato do motorista do caminhão de alho, ele seguia no sentido São Paulo - Belo Horizonte quando perdeu o freio e colidiu na traseira do outro caminhão.

O motorista do caminhão que transportava o produto inflamável ainda não foi localizado. Informações preliminares indicam que, após o acidente, ele teria descido do veículo e não foi mais visto. Os bombeiros afirmam que será necessário realizar o resfriamento do caminhão e da carga incendiada para possibilitar uma verificação mais detalhada, a fim de confirmar se o motorista está sob o material queimado.

As equipes trabalham no combate às chamas e na segurança da área. Ainda não há informações sobre as causas da colisão. A água utilizada no combate ao incêndio escoou para uma canaleta de drenagem destinada à captação de águas pluviais. No momento, as equipes estão verificando para onde essa água está sendo direcionada, a fim de avaliar possíveis impactos ambientais e adotar as medidas necessárias.

Polícia Rodoviária Federal e Samu estão no local. O trânsito no sentido São Paulo foi liberado.

A recomendação é que motoristas evitem o trecho e procurem rotas alternativas através de aplicativos de navegação.

