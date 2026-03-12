Assine
overlay
Início Gerais
IMPRESSIONANTE

Moradores registram incêndio de acidente na BR-381; via segue interditada

Colisão entre carretas com combustível e thinner deixou um motorista morto

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
12/03/2026 10:18 - atualizado em 12/03/2026 10:27

compartilhe

SIGA
x
Um dos motoristas conseguiu sair do veículo antes do incêndio. Já o outro condutor ficou preso às ferragens e morreu no local
Um dos motoristas conseguiu sair do veículo antes do incêndio. Já o outro condutor ficou preso às ferragens e morreu no local crédito: Redes Sociais/Reprodução

Moradores registraram de longe o grande incêndio provocado pela colisão entre duas carretas na manhã desta quinta-feira (12/3), na BR-381, em Itatiaiuçu (MG), na Região Central do estado. As imagens mostram uma grande coluna de fumaça preta subindo ao céu. Um dos motoristas morreu.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a concessionária Arteris Fernão Dias, o acidente aconteceu por volta das 8h15, no sentido Belo Horizonte. A rodovia foi interditada no sentido da capital mineira por causa das chamas e do risco provocado pela carga inflamável.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco equipes foram mobilizadas para atender a ocorrência da colisão entre uma carreta carregada de alho e outra de latas de solvente e tinta (produtos inflamáveis). Após o impacto, a carga do caminhão que transportava o material inflamável se incendiou. Um dos motoristas conseguiu sair do veículo. Já o outro condutor ficou preso às ferragens e morreu no local.

Leia Mais

O motorista do caminhão carregado com alho foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Betim. Ele estava consciente e apresentava fraturas nos membros inferiores. Foi socorrido por uma ambulância da Arteris. Segundo relato do motorista do caminhão de alho, ele seguia no sentido São Paulo - Belo Horizonte quando perdeu o freio e colidiu na traseira do outro caminhão.

O motorista do caminhão que transportava o produto inflamável ainda não foi localizado. Informações preliminares indicam que, após o acidente, ele teria descido do veículo e não foi mais visto. Os bombeiros afirmam que será necessário realizar o resfriamento do caminhão e da carga incendiada para possibilitar uma verificação mais detalhada, a fim de confirmar se o motorista está sob o material queimado.

As equipes trabalham no combate às chamas e na segurança da área. Ainda não há informações sobre as causas da colisão. A água utilizada no combate ao incêndio escoou para uma canaleta de drenagem destinada à captação de águas pluviais. No momento, as equipes estão verificando para onde essa água está sendo direcionada, a fim de avaliar possíveis impactos ambientais e adotar as medidas necessárias.

Polícia Rodoviária Federal e Samu estão no local. O trânsito no sentido São Paulo foi liberado.

A recomendação é que motoristas evitem o trecho e procurem rotas alternativas através de aplicativos de navegação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito arteris br-381 corpo-de-bombeiros minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay