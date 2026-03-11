Assine
overlay
Início Gerais
INCÊNDIO EM BH

Vídeo: incêndio atinge concessionária de veículos em BH

Fogo começou dentro de galpão, no Bairro Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), e provocou grande volume de fumaça

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
11/03/2026 08:01

compartilhe

SIGA
x
Apesar do susto, não houve registro de vítimas no incêndio que atingiu concessionária nesta manhã de quarta-feira
Apesar do susto, não houve registro de vítimas no incêndio que atingiu concessionária nesta manhã de quarta-feira crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Um incêndio atingiu uma concessionária de veículos na manhã desta quarta-feira (11/3), no Bairro Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas para combater as chamas em um galpão comercial localizado em frente ao condomínio Monte Verde, na Avenida Magenta.

De acordo com as informações iniciais, o incêndio provocou grande quantidade de fumaça escura dentro da edificação. Um veículo que estava no interior da concessionária foi atingido pelo fogo.

Leia Mais

Apesar do susto, não houve registro de vítimas.

As equipes conseguiram controlar as chamas e realizam o trabalho de rescaldo e ventilação do local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As causas do incêndio ainda não foram informadas.

Tópicos relacionados:

bh corpo-de-bombeiros incendio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay