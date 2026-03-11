Vídeo: incêndio atinge concessionária de veículos em BH

Um incêndio atingiu uma concessionária de veículos na manhã desta quarta-feira (11/3), no Bairro Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG).

Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas para combater as chamas em um galpão comercial localizado em frente ao condomínio Monte Verde, na Avenida Magenta.

De acordo com as informações iniciais, o incêndio provocou grande quantidade de fumaça escura dentro da edificação. Um veículo que estava no interior da concessionária foi atingido pelo fogo.

Apesar do susto, não houve registro de vítimas.

As equipes conseguiram controlar as chamas e realizam o trabalho de rescaldo e ventilação do local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As causas do incêndio ainda não foram informadas.