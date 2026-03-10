Assine
BAIRRO CALAFATE

Incêndio destrói táxi e mobiliza bombeiros em Belo Horizonte

Veículo pegou fogo na Rua Custódio Carreira, próximo à Avenida Silva Lobo, no Bairro Calafate, região Oeste da capital

Repórter
10/03/2026 19:17

Táxi foi completamente destruído pelas chamas
Táxi foi completamente destruído pelas chamas e motoristas não conseguiu conter o incêndio sozinho crédito: CBMMG/Divulgação

Um incêndio destruiu um táxi na tarde desta terça-feira (10/3) na Rua Custódio Carreira, próximo à Avenida Silva Lobo, no Bairro Calafate, região Oeste de Belo Horizonte. Ninguém ficou ferido. 

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o fogo começou no motor e rapidamente se espalhou por todo o automóvel. O veículo era equipado com cilindro de gás natural veicular (GNV), o que exigiu atenção redobrada durante o combate às chamas.

O motorista, que trabalha como taxista, tentou controlar o incêndio inicialmente utilizando um extintor veicular, mas não conseguiu conter o avanço do fogo.

Os bombeiros foram acionados e montaram duas frentes de combate às chamas. Às 18h20, a corporação informou que duas viaturas de combate a incêndio estavam no local atuando na ocorrência.

As causas do incêndio ainda deverão ser apuradas.

