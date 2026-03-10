5 dicas de segurança para evitar um incêndio elétrico em sua casa

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Um curto-circuito pode transformar uma casa em uma armadilha em poucos minutos, mas a maioria dos incêndios de origem elétrica pode ser evitada com cuidados simples no dia a dia. Fiação antiga e uso excessivo de adaptadores de tomada estão entre as principais causas de acidentes domésticos, que colocam em risco a vida de famílias e resultam em grandes perdas materiais.

Adotar algumas práticas diárias e realizar manutenções preventivas são as melhores formas de proteger seu patrimônio. Pequenas mudanças de hábito fazem toda a diferença para garantir um ambiente mais seguro para todos. Abaixo, listamos cinco ações fundamentais para reduzir drasticamente o risco de um incêndio elétrico em sua residência.

1. Revise a instalação elétrica

Instalações com mais de 20 anos merecem uma avaliação profissional completa. Com o tempo, os fios se desgastam e perdem a capacidade de isolamento. Fique atento a sinais como quedas de energia constantes, luzes que piscam sem motivo aparente ou um cheiro de plástico queimado próximo a interruptores e tomadas. Nunca ignore um disjuntor que desarma com frequência, pois ele indica uma sobrecarga ou falha no sistema.

2. Cuidado com a sobrecarga nas tomadas

O uso de benjamins, conhecidos como “Ts”, e extensões deve ser apenas temporário. Conectar vários aparelhos de alta potência, como micro-ondas, air fryer e aquecedor elétrico, em um mesmo ponto da rede pode superaquecer os fios e iniciar um incêndio. A regra é clara: equipamentos que consomem muita energia devem ser ligados sozinhos em uma tomada.

3. Atenção aos aparelhos e carregadores

Evite deixar celulares e outros dispositivos eletrônicos carregando sobre camas, sofás ou tapetes. O calor gerado pode não se dissipar corretamente em superfícies inflamáveis. Dê preferência a carregadores e cabos originais ou que possuam selo de certificação, pois componentes de baixa qualidade não têm os mesmos mecanismos de segurança e superaquecem com facilidade.

4. Verifique fios e cabos regularmente

Crie o hábito de inspecionar visualmente os cabos dos seus eletrodomésticos e eletrônicos. Fios desencapados, amassados ou com sinais de ressecamento representam um perigo iminente e devem ser substituídos imediatamente. Também é importante manter os fios longe de fontes de calor, como fornos e aquecedores, e garantir que não fiquem presos sob móveis ou tapetes.

5. Não faça gambiarras

Emendas com fita isolante, fios expostos e outras soluções improvisadas são algumas das principais portas de entrada para curtos-circuitos. Essas adaptações não oferecem a segurança de uma conexão adequada e podem falhar a qualquer momento, gerando faíscas que dão início ao fogo. Qualquer reparo ou modificação na rede elétrica deve ser executado por um eletricista qualificado para garantir a segurança de toda a instalação.

