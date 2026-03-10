Assine
OPERAÇÃO

Empresa que falsificava defensivos agrícolas é fechada durante fiscalização

Os agentes encontraram caixas sem identificação de fabricante, lote ou procedência e frascos de agrotóxicos com coloração diferente do padrão

VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
10/03/2026 17:57 - atualizado em 10/03/2026 18:12

Empresa que falsificava defensivos agrícolas é fechada durante fiscalização
Empresa que falsificava defensivos agrícolas é fechada durante fiscalização crédito: DivulgaÃ§Ã£o/MAPA

Um homem foi preso e uma empresa foi fechada em Patos de Minas após a descoberta de indícios de falsificação e adulteração de defensivos agrícolas. A ação foi uma fiscalização que aconteceu na cidade do Alto Paranaíba, nesta segunda-feira (9/3).

A operação foi conduzida pela Polícia Civil, com apoio de fiscais do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA). Durante a vistoria, os agentes encontraram caixas sem identificação de fabricante, lote ou procedência, frascos de agrotóxicos com coloração diferente do padrão e rótulos sobrepostos, o que indica possível reutilização ou adulteração de embalagens.

Também foram encontrados produtos sem bula, o que contraria a legislação. Após análise de imagens enviadas pelos fiscais, representantes de uma das fabricantes confirmaram que os produtos eram falsificados.

O estabelecimento foi lacrado pelo IMA e todos os produtos foram apreendidos para perícia do MAPA.
O IMA ainda lavrou dois autos de infração: um por comercialização de agrotóxicos sem registro e outro por venda irregular de sementes e mudas, incluindo embalagens abertas, o que caracteriza fracionamento ilegal.

O suspeito foi preso em flagrante por falsificação ou adulteração de produtos com potencial risco à saúde pública. Ele tem 56 anos e foi levado para a Delegacia de Plantão, onde permanece à disposição da Justiça. O celular dele também foi apreendido.

A Polícia Civil continua investigando a origem dos produtos e a possível participação de outras pessoas no esquema.

