Homem é preso por cortar roupas de mulher e ameaçá-la de morte

Uma jovem de 27 anos foi agredida, ameaçada de morte com um facão e teve as roupas rasgadas pelo companheiro por ciúmes no último domingo (8/3), Dia Internacional da Mulher, em João Pinheiro, Noroeste do estado. O homem, de 43 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Segundo a ocorrência, a confusão começou quando o homem passou a reclamar das roupas usadas pela companheira. Ele estaria com ciúmes das vestimentas e passou a xingá-la, chegando a rasgar as peças que ela vestia.

Horas depois, o agressor voltou ainda mais violento. De acordo com a vítima, ele deu tapas na perna dela, arremessou um ventilador em sua direção e utilizou um pedaço de madeira para quebrar o painel da moto da jovem. Ele ainda usou um facão para ameaçar de morte a companheira. A arma foi localizada pelos policiais no local.

A Polícia Militar conseguiu conter o suspeito, que foi preso em flagrante. Ele e a vítima foram levados para a delegacia de plantão em Paracatu, onde o caso ficou sob responsabilidade da Polícia Civil.