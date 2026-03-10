Vídeo mostra mulher com cabelo raspado ao trair marido preso em MG

Um vídeo que circula em redes sociais tem causado revolta entre moradores de Itambacuri (MG), no Vale do Rio Doce. Nas imagens, uma mulher aparece com o cabelo raspado, punida por trair o marido, que está preso.

A gravação começou a circular nos grupos no domingo (8/3), Dia Internacional da Mulher. No vídeo, a própria jovem relata o que aconteceu e afirma que o corte do cabelo foi feita por pessoas ligadas ao companheiro dela.

“Isso aqui está acontecendo comigo porque estou servindo de exemplo. Meu marido está preso e eu acabei traindo ele”, diz no registro.

Até o momento, não há informações de que a vítima tenha registrado ocorrência da violência sofrida. Procuradas pela reportagem do Estado de Minas, a Polícia Militar e Civil informaram que não receberam denúncias formais sobre o caso.

A suspeita é que a mulher não tenha procurado as autoridades por medo de sofrer novas represálias.