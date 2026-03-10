Assine
TORTURA

Vídeo mostra mulher com cabelo raspado ao trair marido preso em MG

Caso em Itambacuri revolta moradores; punição teria sido feita por amigos do companheiro preso

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
10/03/2026 10:27

A gravação começou a circular nos grupos durante o domingo (8/3), Dia Internacional da Mulher
A gravação começou a circular nos grupos durante o domingo (8/3), Dia Internacional da Mulher crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um vídeo que circula em redes sociais tem causado revolta entre moradores de Itambacuri (MG), no Vale do Rio Doce. Nas imagens, uma mulher aparece com o cabelo raspado, punida por trair o marido, que está preso.

A gravação começou a circular nos grupos no domingo (8/3), Dia Internacional da Mulher. No vídeo, a própria jovem relata o que aconteceu e afirma que o corte do cabelo foi feita por pessoas ligadas ao companheiro dela.

“Isso aqui está acontecendo comigo porque estou servindo de exemplo. Meu marido está preso e eu acabei traindo ele”, diz no registro.

Até o momento, não há informações de que a vítima tenha registrado ocorrência da violência sofrida. Procuradas pela reportagem do Estado de Minas, a Polícia Militar e Civil informaram que não receberam denúncias formais sobre o caso.

A suspeita é que a mulher não tenha procurado as autoridades por medo de sofrer novas represálias.

