Vídeo mostra mulher com cabelo raspado ao trair marido preso em MG
Caso em Itambacuri revolta moradores; punição teria sido feita por amigos do companheiro preso
compartilheSIGA
Um vídeo que circula em redes sociais tem causado revolta entre moradores de Itambacuri (MG), no Vale do Rio Doce. Nas imagens, uma mulher aparece com o cabelo raspado, punida por trair o marido, que está preso.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A gravação começou a circular nos grupos no domingo (8/3), Dia Internacional da Mulher. No vídeo, a própria jovem relata o que aconteceu e afirma que o corte do cabelo foi feita por pessoas ligadas ao companheiro dela.
“Isso aqui está acontecendo comigo porque estou servindo de exemplo. Meu marido está preso e eu acabei traindo ele”, diz no registro.
Leia Mais
Até o momento, não há informações de que a vítima tenha registrado ocorrência da violência sofrida. Procuradas pela reportagem do Estado de Minas, a Polícia Militar e Civil informaram que não receberam denúncias formais sobre o caso.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A suspeita é que a mulher não tenha procurado as autoridades por medo de sofrer novas represálias.