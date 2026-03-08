Por que o Dia Internacional da Mulher é comemorado em 8 de março?

O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, tornou-se uma das datas mais marcantes do calendário mundial, associada à luta por igualdade de gênero e ao reconhecimento dos direitos das mulheres. Longe de ser apenas uma ocasião simbólica, a data tem raízes em mobilizações de trabalhadoras, debates políticos internacionais e revoluções que marcaram o século XX. Entender por que o 8 de março foi escolhido ajuda a compreender também como essa luta se transformou ao longo do tempo.

A construção do 8 de março como referência internacional não ocorreu em um único episódio. Ela resulta de um conjunto de greves, conferências e manifestações em diferentes países, em especial nos Estados Unidos, na Europa e na Rússia. A data foi sendo apropriada por movimentos operários, organizações feministas e, mais tarde, por organismos internacionais, até ser oficializada pela Organização das Nações Unidas (ONU) na década de 1970 como o Dia Internacional da Mulher.

Como surgiram as primeiras mobilizações de trabalhadoras?

O ponto de partida para a história do Dia Internacional da Mulher está ligado às condições enfrentadas por trabalhadoras em fábricas, sobretudo nos Estados Unidos, no final do século XIX e início do século XX. Elas atuavam principalmente na indústria têxtil e em outros setores industriais, em jornadas longas, com salários menores que os dos homens e em ambientes de trabalho considerados insalubres. Nesse contexto, greves e protestos passaram a reunir grandes contingentes de mulheres em busca de direitos básicos.

Entre as ações que ganharam destaque estão greves de operárias têxteis em cidades como Nova York, nas quais trabalhadoras reivindicavam redução da jornada, aumento de salários e melhores condições de segurança. Esses movimentos contribuíram para consolidar a imagem da mulher trabalhadora como sujeito político coletivo. A combinação entre luta sindical, organização socialista e reivindicação por direitos civis criou o terreno para que a ideia de um dia internacional dedicado às mulheres começasse a ser discutida.

Por que o 8 de março é o Dia Internacional da Mulher?

A escolha da data está diretamente ligada à articulação de militantes socialistas e feministas no início do século XX. Em 1910, durante a Segunda Conferência Internacional de Mulheres Socialistas, realizada em Copenhague, a dirigente alemã Clara Zetkin apresentou a proposta de criar um dia internacional das mulheres. A intenção era unir, em uma mesma data, as lutas por direitos políticos, como o sufrágio feminino, e por melhores condições de trabalho.

Naquela ocasião, não foi definido um dia exato, mas o princípio de uma data anual de mobilização foi aprovado por representantes de vários países. Nos anos seguintes, diferentes jornadas passaram a ser organizadas em março em nações como Alemanha, Áustria, Dinamarca e Suíça, em torno da pauta de direitos das mulheres. O 8 de março ganharia um peso definitivo alguns anos depois, associado a um acontecimento decisivo na Rússia, em plena Primeira Guerra Mundial.

Qual foi o papel da Revolução Russa de 1917?

Em 8 de março de 1917, pelo calendário gregoriano (23 de fevereiro, no calendário juliano então usado na Rússia), trabalhadoras de Petrogrado, atual São Petersburgo, saíram às ruas em manifestações por pão e paz. Eram principalmente operárias têxteis, que protestavam contra a escassez de alimentos, as difíceis condições de trabalho e a continuidade da guerra. As manifestações contaram com a adesão de outros setores da classe trabalhadora e se transformaram em um movimento de greve geral.

Esses protestos iniciados por mulheres são considerados o estopim da Revolução Russa de Fevereiro, que resultou na queda do czar Nicolau II e em profundas mudanças políticas no país. Em memória desse protagonismo feminino, o 8 de março passou a ser comemorado, a partir da década de 1920, como o Dia da Mulher em territórios ligados ao movimento socialista e em países que se inspiravam na experiência russa. Assim, a data foi se consolidando como referência internacional associada às lutas das mulheres trabalhadoras.

Como a ONU oficializou o Dia Internacional da Mulher?

Com o avanço dos debates sobre direitos humanos e igualdade de gênero após a Segunda Guerra Mundial, o tema da condição feminina ganhou espaço em fóruns multilaterais. Em 1975, declarado Ano Internacional da Mulher, a ONU passou a celebrar oficialmente o 8 de março como Dia Internacional da Mulher. A partir daí, a data deixou de estar vinculada apenas à tradição do movimento operário e foi incorporada à agenda global de direitos humanos.

Nos anos seguintes, conferências mundiais sobre a mulher, organizadas pela ONU, ampliaram o debate para temas como violência de gênero, acesso à educação, participação política, divisão do trabalho doméstico e desigualdades no mercado de trabalho. O 8 de março passou a ser utilizado como marco anual para balanços, campanhas e anúncios de políticas públicas em diversos países, envolvendo governos, organizações da sociedade civil e instituições internacionais.

Qual é o significado atual do Dia Internacional da Mulher?

Hoje, o Dia Internacional da Mulher é entendido como um momento de reflexão sobre a igualdade de gênero e os direitos das mulheres em diferentes áreas da vida social. A data é usada para destacar avanços, mas também para chamar atenção a desafios persistentes, como disparidade salarial, violência doméstica, assédio, sub-representação em cargos de liderança e dificuldades no acesso a serviços de saúde e educação de qualidade.

Em muitos países, 8 de março combina atos públicos, debates, campanhas de conscientização e homenagens a trajetórias femininas. A abordagem pode variar: em alguns contextos, prevalece o caráter militante; em outros, a dimensão simbólica e institucional. Ainda assim, o eixo central permanece ligado à ideia de que a igualdade entre homens e mulheres é um objetivo que exige ações contínuas de governos, empresas e da sociedade.

Quais são os principais eixos da luta por igualdade de gênero hoje?

A data de 8 de março costuma organizar-se em torno de temas centrais da agenda de direitos das mulheres, que se desdobram em diferentes frentes. Entre os pontos mais recorrentes, destacam-se:

Direitos trabalhistas : combate à diferença salarial entre homens e mulheres, acesso a cargos de liderança e proteção a trabalhadoras gestantes e lactantes;

: combate à diferença salarial entre homens e mulheres, acesso a cargos de liderança e proteção a trabalhadoras gestantes e lactantes; Violência de gênero : políticas de prevenção e atendimento a vítimas de violência doméstica, sexual e psicológica;

: políticas de prevenção e atendimento a vítimas de violência doméstica, sexual e psicológica; Participação política : incentivo à presença de mulheres em espaços de decisão, como parlamentos, governos e direção de partidos;

: incentivo à presença de mulheres em espaços de decisão, como parlamentos, governos e direção de partidos; Educação e saúde : acesso a informação, planejamento reprodutivo e serviços de saúde inclusivos;

: acesso a informação, planejamento reprodutivo e serviços de saúde inclusivos; Divisão do trabalho doméstico: reconhecimento e redistribuição das tarefas de cuidado, historicamente atribuídas às mulheres.

Em síntese, o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, reúne uma trajetória que vai das greves de trabalhadoras nos Estados Unidos à proposta apresentada por Clara Zetkin, passando pela mobilização das mulheres russas em 1917 e pela oficialização da data pela ONU. Hoje, o 8 de março funciona como um lembrete anual de que a busca por direitos iguais e pelo fim das discriminações de gênero continua em curso, envolvendo múltiplos atores e diferentes realidades ao redor do mundo.