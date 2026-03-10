Moradores denunciam série de furtos de celular por motociclista em BH

Moradores da Região Centro-Sul de Belo Horizonte denunciam uma série de furtos de celulares praticados por um motociclista em ruas movimentadas do bairro Lourdes. Imagens de câmeras de segurança e relatos de testemunhas indicam que o suspeito circula pela região, observa possíveis vítimas e aproveita momentos de distração para agir.

De acordo com registros de monitoramento, o motociclista age sozinho, usa uma moto azul e não retira o capacete durante toda a ação. Ele também aparece vestindo uma jaqueta preta, o que dificulta a identificação.

Criminoso age com calma

Um dos casos aconteceu no dia 20 de fevereiro deste ano, por volta das 9h, na Avenida do Contorno, em frente a uma imobiliária, na esquina com a Rua Antônio de Albuquerque. De acordo com a funcionária do imobiliária Rosilene Lopes, as câmeras de segurança mostram um homem parado na calçada mexendo no celular quando o motociclista se aproxima.

Segundo Rosilene, a vítima participava de uma reunião nas proximidades da imobiliária e estava na porta do estabelecimento chamando um carro por aplicativo quando foi abordada. Ao ver a motocicleta parar em frente ao local, a funcionária conta que acreditou que se tratava de um moto Uber.

Nas imagens, o suspeito passa pelo local e começa a circular pela área enquanto observa o homem que estava usando o celular. Em determinado momento, ele acelera a moto, aproxima-se rapidamente, arranca o aparelho da mão da vítima e foge.

Rosilene afirma ainda que relatos de furtos e assaltos são comuns na região. Segundo ela, a porta da loja já foi cenário de outros episódios de violência, incluindo um caso em que uma mulher foi agredida durante um roubo, o que provocou gritos e correria no local.

Mais um caso

Outro caso foi registrado no dia 9 de março, por volta das 11h, na Rua Tomás Gonzaga, no passeio do edifício Massabielle, no mesmo bairro. Desta vez, a vítima era um homem que estava encostado na calçada usando o celular.

Segundo relatos e imagens do sistema de monitoramento, o motociclista passa pelo local, observa a situação e retorna calmamente. Quando o homem começa a sair, o suspeito o segue na motocicleta em baixa velocidade e então, em uma ação rápida, pega o celular e foge acelerando.

Um dos vídeos que circulam entre moradores mostra ver o motociclista circulando pela rua enquanto observa o movimento. Em seguida, ele se aproxima da vítima e pega o celular antes de fugir. A forma de agir chama atenção por lembrar outros casos já registrados na Região Centro-Sul da capital.

Em setembro de 2025, um grupo criminoso ficou conhecido por deixar um rastro de medo em bairros da Região Centro-Sul. A “gangue do capacete branco” cometeu uma série de roubos violentos em bairros como Sion, Anchieta, Cruzeiro e São Pedro.

Segundo a polícia, o grupo utilizava uma motocicleta e capacetes brancos para dificultar a identificação. Os criminosos circulavam pelas ruas observando possíveis vítimas, principalmente pessoas distraídas usando celular na calçada ou na porta de prédios.

Imagens de câmeras de segurança mostraram abordagens rápidas e, em alguns casos, violentas. Em uma das ocorrências, um idoso de 60 anos foi agredido na porta do prédio onde mora antes de ter o celular roubado. Em outro caso, uma mulher sentada na calçada teve o aparelho arrancado da mão.

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que tem ciência dos fatos. A reportagem questionou a instituição sobre quais medidas estão sendo adotadas diante dos registros na região e aguarda retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A polícia orienta a população a adotar medidas de prevenção, como evitar o uso do celular enquanto caminha na rua e ficar atento à aproximação de motocicletas com comportamento suspeito. Em caso de emergência, a recomendação é acionar o 190.