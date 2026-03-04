Assine
overlay
Início Gerais
TRIÂNGULO MINEIRO

Suspeito de furtar caminhão morre ao trocar tiros com PMs em Sacramento

Homem é apontado pela polícia como integrante de suposta quadrilha criminosa que teria furtado caminhão em Franca, no interior de São Paulo

Publicidade
Carregando...
RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
Repórter
04/03/2026 18:54

compartilhe

SIGA
x
Homem morre após troca de tiros com a PM em vegetação do interior de MG
Homem morre após troca de tiros com a PM em vegetação do interior de Minas crédito: Willian Tardelli/Divulgação

Um homem morreu durante uma troca de tiros com equipe da Polícia Militar (PMMG) de Sacramento (MG), no Alto Paranaíba, nessa terça-feira (3/3). Ele estava com bando suspeito de furtar caminhão em Franca (SP), segundo a PM. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ainda de acordo com a PM, após denúncia, o caminhão furtado, carregado com tubulações de irrigação, seguia pela MGC-438 em direção a Sacramento. Os militares constataram por meio de câmeras de segurança que o veículo era escoltado por um carro.

Leia Mais

Em seguida, uma equipe da PM localizou em uma estrada rural de Sacramento seis pessoas fazendo o transbordo da carga em meio à vegetação.

Os policiais montaram um cerco nas proximidades e os suspeitos teriam começado a atirar contra os militares, que reagiram. O grupo teria fugido, mas foi localizado novamente na mata, onde teria ocorrido uma nova troca de tiros.

Durante as buscas na mata, os policiais encontraram o corpo do homem, de aproximadamente 30 anos, já sem sinais vitais. O restante do bando conseguiu fugir, segundo a PM de Sacramento. O caminhão e a carga furtados foram devolvidos à vítima.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araxá. O caso é investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Tópicos relacionados:

alto-paranaiba furto pmmg triangulo-mineiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay