Suspeito de furtar caminhão morre ao trocar tiros com PMs em Sacramento

Um homem morreu durante uma troca de tiros com equipe da Polícia Militar (PMMG) de Sacramento (MG), no Alto Paranaíba, nessa terça-feira (3/3). Ele estava com bando suspeito de furtar caminhão em Franca (SP), segundo a PM.



Ainda de acordo com a PM, após denúncia, o caminhão furtado, carregado com tubulações de irrigação, seguia pela MGC-438 em direção a Sacramento. Os militares constataram por meio de câmeras de segurança que o veículo era escoltado por um carro.

Em seguida, uma equipe da PM localizou em uma estrada rural de Sacramento seis pessoas fazendo o transbordo da carga em meio à vegetação.

Os policiais montaram um cerco nas proximidades e os suspeitos teriam começado a atirar contra os militares, que reagiram. O grupo teria fugido, mas foi localizado novamente na mata, onde teria ocorrido uma nova troca de tiros.

Durante as buscas na mata, os policiais encontraram o corpo do homem, de aproximadamente 30 anos, já sem sinais vitais. O restante do bando conseguiu fugir, segundo a PM de Sacramento. O caminhão e a carga furtados foram devolvidos à vítima.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araxá. O caso é investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).