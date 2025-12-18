Homens são presos após roubarem celular de idosa em bairro nobre de BH

Dois homens, com idades de 19 e 21 anos, foram presos em flagrante nesta quinta-feira (18/12), no Bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul Belo Horizonte, logo depois de roubarem o celular de uma idosa de 63 anos. A ação criminosa foi gravada por uma câmera de vigilância: a vítima caminha pela calçada quando um dos suspeitos toma o aparelho dela e, sem seguida, sobe em uma moto, conduzida pelo comparsa. Veja o vídeo:

Porém, na sequência, a moto foi fechada por um carro e acabou batendo em outro veículo, que estava estacionado na Rua Fernandes Tourinho, a mesma na qual o roubo foi cometido. Os dois homens, então, abandonam a motocicleta e fogem a pé, em direções opostas.

Um deles foi detido na Rua Marília de Dirceu por um policial militar que patrulhava a região e foi acionado logo após o roubo. Já o segundo suspeito foi alcançado na Avenida do Contorno por populares, que o seguraram até a chegada dos militares. O celular foi jogado na via por um dos criminosos, mas acabou sendo recuperado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após a prisão dos suspeitos, os policiais constataram que a motocicleta em que eles estavam tinha placa clonada. Os dois foram levados inicialmente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Centro-Sul, para tratar escoriações decorrentes da queda.