Caso Alice: interrogatórios dos réus são remarcados para abril

Os interrogatórios dos dois réus pela morte da mulher trans Alice Martins Alves, de 33 anos, que ocorreriam nesta terça-feira (10/3), foram remarcados para 9 de abril. As oitivas de sete testemunhas também foram adiadas, mas sete foram ouvidas.

A remarcação ocorreu a pedido do Ministério Público do estado de Minas Gerais (MPMG), que insistiu na oitiva de uma testemunha de acusação que não compareceu porque não teria sido devidamente intimada, conforme o Fórum Lafayette.

A juíza Ana Carolina Rauen abriu vista ao MPMG para que apresente um novo endereço da testemunha para nova intimação e também se manifeste sobre o pedido de liberdade do réu Arthur Caique Benjamin de Souza, solicitado pela defesa dele. O acusado, assim como William Gustavo de Jesus, é réu por feminicídio qualificado.

De acordo com Tiago Lenoir, advogado da família de Alice, a testemunha que não teria sido devidamente intimada e, consequentemente, não compareceu na audiência de instrução e julgamento marcada para esta terça. Trata-se do motociclista que interrompeu as agressões contra Alice.

A vítima foi espancada na madrugada do dia 23 de outubro do ano passado na Savassi, região Centro-Sul de BH. Ela morreu em decorrência dos ferimentos em 9 de novembro.

Ainda conforme Lenoir, na audiência desta terça foram ouvidos Edson Alves, pai de Alice, policiais e funcionários do Rei do Pastel, estabelecimento em que os réus trabalhavam na época do crime e onde Alice estava momentos antes de ser espancada.

De acordo com o Fórum Lafayette, o depoimento dessa última testemunha de acusação e das seis testemunhas de defesa, assim como os interrogatórios dos réus, foram marcados para o dia 9 de abril, às 15h.

O Estado de Minas entrou em contato com as defesas dos réus para pedir posicionamento e aguarda retorno.

Relembre o crime



Alice Martins Alves, mulher trans de 33 anos, foi vítima de espancamento na madrugada de 23 de outubro na Savassi. No dia 9 de novembro, ela foi submetida a uma cirurgia de emergência e morreu por infecção generalizada.

De acordo com a Polícia Civil, a motivação do crime foi mascarada por uma conta de R$ 22 não paga pela vítima em uma pastelaria, mas áudios de uma câmera de segurança e a intensidade das agressões comprovaram que Alice foi espancada por transfobia.

Após a agressão, Alice perdeu a consciência e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em um primeiro momento, ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento Centro-Sul e liberada.

Em 2 de novembro, foi novamente levada a um pronto atendimento, onde foram constatadas fraturas nas costelas, cortes no nariz e desvio de septo. Em 8 de novembro, em nova internação, foi diagnosticada com perfuração no intestino.

Arthur e William foram indiciados pela morte de Alice em 4 de dezembro. Seis dias depois, o 1º Tribunal do Júri Sumariante de Belo Horizonte aceitou a denúncia do MPMG por feminicídio qualificado por motivo fútil.

Prisão do réu

A prisão de Arthur foi decretada na manhã de 19 de dezembro. Na época, a juíza Ana Carolina Rauen Lopes de Souza afirmou que houve “superveniência de fatos novos aptos a justificar a reapreciação da matéria”, destacando que os elementos reunidos ao longo da investigação reforçaram a necessidade da prisão preventiva.

“À luz do novo laudo pericial apresentado, não mais subsiste a dúvida outrora existente quanto ao nexo causal, sendo possível afirmar, neste momento processual, que a agressão perpetrada constituiu a causa primária do resultado morte”, escreveu a juíza na decisão. A defesa de Arthur já teve pedidos de revogação da prisão preventiva negados.

O réu William responde em liberdade.