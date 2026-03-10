Caso Alice: interrogatórios dos réus são remarcados para abril
A audiência foi adiada porque o Ministério Público insistiu na oitiva de uma testemunha que não teria sido devidamente intimada
Os interrogatórios dos dois réus pela morte da mulher trans Alice Martins Alves, de 33 anos, que ocorreriam nesta terça-feira (10/3), foram remarcados para 9 de abril. As oitivas de sete testemunhas também foram adiadas, mas sete foram ouvidas.
A remarcação ocorreu a pedido do Ministério Público do estado de Minas Gerais (MPMG), que insistiu na oitiva de uma testemunha de acusação que não compareceu porque não teria sido devidamente intimada, conforme o Fórum Lafayette.
A juíza Ana Carolina Rauen abriu vista ao MPMG para que apresente um novo endereço da testemunha para nova intimação e também se manifeste sobre o pedido de liberdade do réu Arthur Caique Benjamin de Souza, solicitado pela defesa dele. O acusado, assim como William Gustavo de Jesus, é réu por feminicídio qualificado.
De acordo com Tiago Lenoir, advogado da família de Alice, a testemunha que não teria sido devidamente intimada e, consequentemente, não compareceu na audiência de instrução e julgamento marcada para esta terça. Trata-se do motociclista que interrompeu as agressões contra Alice.
A vítima foi espancada na madrugada do dia 23 de outubro do ano passado na Savassi, região Centro-Sul de BH. Ela morreu em decorrência dos ferimentos em 9 de novembro.
Ainda conforme Lenoir, na audiência desta terça foram ouvidos Edson Alves, pai de Alice, policiais e funcionários do Rei do Pastel, estabelecimento em que os réus trabalhavam na época do crime e onde Alice estava momentos antes de ser espancada.
De acordo com o Fórum Lafayette, o depoimento dessa última testemunha de acusação e das seis testemunhas de defesa, assim como os interrogatórios dos réus, foram marcados para o dia 9 de abril, às 15h.
O Estado de Minas entrou em contato com as defesas dos réus para pedir posicionamento e aguarda retorno.
Relembre o crime
Alice Martins Alves, mulher trans de 33 anos, foi vítima de espancamento na madrugada de 23 de outubro na Savassi. No dia 9 de novembro, ela foi submetida a uma cirurgia de emergência e morreu por infecção generalizada.
De acordo com a Polícia Civil, a motivação do crime foi mascarada por uma conta de R$ 22 não paga pela vítima em uma pastelaria, mas áudios de uma câmera de segurança e a intensidade das agressões comprovaram que Alice foi espancada por transfobia.
Após a agressão, Alice perdeu a consciência e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em um primeiro momento, ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento Centro-Sul e liberada.
Em 2 de novembro, foi novamente levada a um pronto atendimento, onde foram constatadas fraturas nas costelas, cortes no nariz e desvio de septo. Em 8 de novembro, em nova internação, foi diagnosticada com perfuração no intestino.
Arthur e William foram indiciados pela morte de Alice em 4 de dezembro. Seis dias depois, o 1º Tribunal do Júri Sumariante de Belo Horizonte aceitou a denúncia do MPMG por feminicídio qualificado por motivo fútil.
Prisão do réu
A prisão de Arthur foi decretada na manhã de 19 de dezembro. Na época, a juíza Ana Carolina Rauen Lopes de Souza afirmou que houve “superveniência de fatos novos aptos a justificar a reapreciação da matéria”, destacando que os elementos reunidos ao longo da investigação reforçaram a necessidade da prisão preventiva.
“À luz do novo laudo pericial apresentado, não mais subsiste a dúvida outrora existente quanto ao nexo causal, sendo possível afirmar, neste momento processual, que a agressão perpetrada constituiu a causa primária do resultado morte”, escreveu a juíza na decisão. A defesa de Arthur já teve pedidos de revogação da prisão preventiva negados.
O réu William responde em liberdade.