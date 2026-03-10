Caso Alice: réus e 14 testemunhas participam de audiência nesta terça (10)

Os dois réus pela morte de Alice Martins Alves, de 33 anos, e 14 testemunhas participam da audiência de instrução e julgamento nesta terça-feira (10/3). Mulher trans, Alice foi vítima de espancamento na madrugada do dia 23 de outubro do ano passado, na Savassi, Região Centro-Sul de BH. Ela morreu em decorrência dos ferimentos em 9 de novembro.

Arthur Caique Benjamin de Souza, de 27, e William Gustavo de Jesus, de 20, são réus por feminicídio qualificado. Arthur está preso preventivamente desde 19 de dezembro e participa da audiência nesta terça-feira por videoconferência. William compareceu ao Fórum Lafayette. Os acusados eram funcionários de uma pastelaria, onde Alice estava antes de ser espancada.

A assessoria do fórum informou que 14 testemunhas também devem prestar depoimento, sendo oito de acusação e seis de defesa. Em atualização emitida às 15h16, foi informado que a quinta testemunha estava prestando depoimento.

Relembre o crime



Alice Martins Alves, mulher trans de 33 anos, foi vítima de espancamento na madrugada de 23 de outubro na Savassi, Região Centro-Sul de BH. No dia 9 de novembro, ela foi submetida a uma cirurgia de emergência e morreu por infecção generalizada. De acordo com a Polícia Civil, a motivação do crime foi mascarada por uma conta de R$ 22 não paga pela vítima em uma pastelaria, mas áudios de uma câmera de segurança e a intensidade das agressões comprovaram que Alice foi espancada por transfobia.

Após a agressão, Alice perdeu a consciência e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em um primeiro momento, ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento Centro-Sul e liberada. Em 2 de novembro, foi novamente levada a um pronto atendimento, onde foram constatadas fraturas nas costelas, cortes no nariz e desvio de septo. Em 8 de novembro, em nova internação, foi diagnosticada com perfuração no intestino.

Arthur e William foram indiciados pela morte de Alice em 4 de dezembro. Em 10 de dezembro, o 1º Tribunal do Júri Sumariante de Belo Horizonte aceitou a denúncia do MPMG por feminicídio qualificado por motivo fútil.

Prisão do réu

A prisão de Arthur foi decretada na manhã de 19 de dezembro. Na época, a juíza Ana Carolina Rauen Lopes de Souza afirmou que houve “superveniência de fatos novos aptos a justificar a reapreciação da matéria”, destacando que os elementos reunidos ao longo da investigação reforçaram a necessidade da prisão preventiva.

“À luz do novo laudo pericial apresentado, não mais subsiste a dúvida outrora existente quanto ao nexo causal, sendo possível afirmar, neste momento processual, que a agressão perpetrada constituiu a causa primária do resultado morte”, escreveu a juíza na decisão.

A defesa de Arthur já teve pedidos de revogação da prisão preventiva negados.