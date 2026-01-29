Caso Alice: Justiça nega novamente pedido de revogação da prisão de réu
Homem é acusado de feminicídio qualificado e está preso desde 19 de dezembro. Alice foi vítima de espancamento em outubro de 2025 em Belo Horizonte
Um dos réus por agredir Alice Martins Alves, de 33 anos, na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, teve, novamente, o pedido de revogação da prisão preventiva negado pela Justiça. A decisão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) foi emitida nesta quinta-feira (29/1). Arthur Caique Benjamin de Souza, de 27 anos, é acusado de feminicídio e está preso desde 19 de dezembro.
A decisão, de relatoria do desembargador Alberto Deodato Neto, constata que a prisão preventiva se adéqua à gravidade do crime e às circunstâncias dos fatos. O texto ressalta que as circunstâncias do ocorrido evidenciam risco à ordem pública, “materializado pela gravidade concreta da conduta, a motivação fútil e torpe e o modus operandi cruel”.
O desembargador reconheceu que o investigado agrediu brutalmente a vítima, proferiu ofensas transfóbicas à ela e ameaçou uma testemunha ocular do crime, um motoboy que passava na Avenida Getúlio Vargas no momento em que ocorreram as agressões.
“A desproporcionalidade entre a suposta motivação e a violência extrema empregada, que resultou na morte da vítima dias depois por politraumatismo com perfuração intestinal, evidencia excessiva agressividade e profundo desprezo pela vida humana”, consta na decisão.
O magistrado também ressaltou a “frieza” do réu, que voltou normalmente ao trabalho após as agressões.
Procurada pelo Estado de Minas, a defesa do acusado informou que irá recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Pedidos anteriores
Em 30 de dezembro do ano passado, a Justiça já havia negado um pedido de liberdade provisória e revogação da prisão preventiva do acusado. A decisão foi da juíza da Vara Plantonista da capital, Myrna Fabiana Monteiro Souto.
Em 13 de janeiro, o pedido foi novamente negado. Dessa vez pelo juiz Roberto Oliveira Araújo Silva, do Tribunal do Júri Sumariante.
O que motivou a prisão preventiva?
A prisão de Arthur foi decretada na manhã de 19 de dezembro. Na época, a juíza Ana Carolina Rauen Lopes de Souza afirmou que houve “superveniência de fatos novos aptos a justificar a reapreciação da matéria”, destacando que os elementos reunidos ao longo da investigação reforçaram a necessidade da prisão preventiva.
“À luz do novo laudo pericial apresentado, não mais subsiste a dúvida outrora existente quanto ao nexo causal, sendo possível afirmar, neste momento processual, que a agressão perpetrada constituiu a causa primária do resultado morte”, escreveu a juíza na decisão.
Na oportunidade, a magistrada também rejeitou as preliminares apresentadas pela defesa, que alegava inépcia da denúncia - ou seja, não descreveu o fato com todas as circunstâncias e não individualizou a conduta de cada réu - e ausência de justa causa para a ação penal. Para o juízo, a denúncia descreve de forma clara a dinâmica dos fatos e apresenta indícios suficientes de autoria e materialidade, o que autoriza o prosseguimento da ação penal.
Apesar disso, esse não foi o primeiro entendimento da magistrada que negou, outras duas vezes, o pedido da PCMG e do Ministério Público afirmando que a conduta dos acusados ainda era “nebulosa”. Na nova decisão, ao fundamentar a decretação da prisão, a juíza ressaltou ainda a gravidade concreta da conduta, a violência empregada e o risco à ordem pública. Conforme consta no documento, há relatos de que o acusado teria ameaçado uma testemunha logo após o crime, o que também contribuiu para a adoção da medida cautelar.
Relembre o crime
Alice Martins Alves, mulher trans de 33 anos, foi vítima de espancamento na madrugada do dia 23 de outubro na Savassi, Região Centro-Sul de BH. No dia 9 de novembro, ela foi submetida a uma cirurgia de emergência e morreu por infecção generalizada. De acordo com a Polícia Civil, a motivação do crime foi mascarada por uma conta de R$ 22 não paga pela vítima em uma pastelaria, mas áudios de uma câmera de segurança e a intensidade das agressões comprovaram que Alice foi espancada por transfobia.
Após a agressão, Alice perdeu a consciência e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em um primeiro momento, ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento Centro-Sul e liberada. Em 2 de novembro, Alice foi novamente levada a um pronto atendimento, onde foram constatadas fraturas nas costelas, cortes no nariz e desvio de septo. Em 8 de novembro, em nova internação, ela foi diagnosticada com perfuração no intestino.
Dois garçons da pastelaria, de 20 e 27 anos, foram indiciados pela morte de Alice no dia 4 de dezembro. Em 10 de dezembro, o 1º Tribunal do Júri Sumariante de Belo Horizonte aceitou a denúncia do MPMG por feminicídio qualificado por motivo fútil.