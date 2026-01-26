Assine
LEVANTAMENTO

Minas Gerais é o estado que mais mata pessoas trans, revela organização

O levantamento da Rede Trans é feito com dados extraoficiais, como notícias em veículos midiáticos

Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
26/01/2026 19:16 - atualizado em 26/01/2026 19:17

Cartazes afixados na Praça Sete, no Centro de BH, cobram justiça pelas pessoas trans assassinadas em Minas Gerais
Cartazes afixados na Praça Sete, no Centro de BH, cobram justiça pelas pessoas trans assassinadas em Minas Gerais crédito: Túlio Santos/EM/D.A Press

Minas Gerais é o estado que mais registrou homicídios de pessoas trans e travestis em 2025, de acordo com levantamento da Rede Trans Brasil divulgado nesta segunda-feira (26/1). No ano passado, foram nove vítimas. Dentre elas, estão: Alice Martins Alves, agredida na Savassi, área badalada na Região Centro-Sul de BH; Christina Maciel Oliveira, espancada em plena luz do dia pelo ex-companheiro; e Jeane Lui, morta a tiros em uma avenida da capital mineira.

O número de pessoas trans assassinadas pode ser ainda maior, uma vez que a organização depende de dados extraoficiais, como notícias em veículos midiáticos.

O “Dossiê: a geografia dos corpos trans” indica que é a primeira vez que Minas ocupa o primeiro lugar no ranking desde 2016, quando a coleta de dados teve início. As ocorrências no estado representam 9,89% dos casos no país, cujo total é 91, conforme a Rede Trans Brasil.

O estado que normalmente lidera a estatística é São Paulo, que em 2025 ocupou a terceira posição juntamente com Pernambuco, com sete notificações cada um. Ceará aparece em segundo lugar, tendo registrado oito casos de pessoas trans assassinadas. 

De acordo com a organização, o fato de Minas aparecer no topo do ranking pode indicar tanto um aumento real da violência quanto uma melhora nos mecanismos de notificação e denúncia no estado. Apesar de ocupar a primeira posição, o estado teve uma redução em relação a 2024, quando a Rede Trans informou que foram dez vítimas.

Subnotificações 

Além de denunciar a violência contra pessoas trans e travestis, o dossiê da Rede Trans Brasil também revela a falta de estatísticas, seja de vida ou morte, sobre essa parte da população. “Não é possível alegar que as informações e os resultados apresentados aqui representam todos os homicídios e a violência contra pessoas trans, devido às limitações durante o monitoramento e à falta de dados governamentais”, afirma Sayonara Nogueira, secretária de Comunicação da Rede Trans Brasil e responsável pela coleta de dados brasileiros para a organização mundial TGEU.

Sayonara explica que a subnotificação também pode estar atribuída à falta de preenchimento do campus de identidade de gênero em boletins de ocorrência ou até mesmo negligência em relação a isso. “Essa lacuna institucional reflete-se no uso de terminologias pejorativas ou na descaracterização da identidade trans em registros oficiais, nos quais termos como 'homossexual com vestimentas femininas' ou expressões transfóbicas ainda são utilizados indevidamente”, aponta o relatório, que é de autoria de Sayonara, Tathiane Aquino, Mariana Silva Arakawa e Daniel Henrique de Oliveira. 

A subnotificação também pode estar por trás da diminuição no número de registros de pessoas trans mortas em relação a 2024, conforme aponta a secretária de Comunicação da Rede Trans Brasil.

Outro reflexo da falta de dados oficiais que contemplam a comunidade trans é a diferença entre os números apresentados pela Rede Trans Brasil e Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), cujo dossiê, também lançado nesta segunda-feira (26/1), indica que houve 80 vítimas no país e oito em Minas Gerais no ano passado. 

Perfil das vítimas

O levantamento da Rede Trans Brasil indica que 94,5% das pessoas assassinadas tinham idade de gênero feminina, o que revela um cenário de dupla violência: transfobia e machismo. “A gente tem uma incidência muito grande tanto do machismo quanto do patriarcado no país. Então, quanto mais próximo dessa construção feminina, maior vai ser a violência”, avaliou Sayonara Nogueira ao Estado de Minas em novembro do ano passado, dias após a morte de Alice Martins Alves.

Na época, Evellyn Loren, mulher trans que preside o coletivo Trans Viva, também comentou sobre esse cenário. “O corpo da mulher trans é desejado, mas eles não assumem da mesma forma que assumem uma mulher cis”, afirmou ela em referência ao termo cisgênero, que se refere a pessoas que se identificam com o sexo de nascimento. Evellyn entende que as agressões podem ser uma maneira de os homens esconderem ou negarem a atração que sentem.

Além da identidade de gênero, o levantamento aponta que 43,3% das vítimas tinham entre 26 e 35 anos, faixa etária mais atingida. Pessoas pardas e pretas também são a maioria, sendo 30,3% e 27% respectivamente.

Vítimas

Dentre as ocorrências de pessoas trans assassinadas em Minas Gerais no ano passado, a morte de Alice Martins Alves, de 33 anos, teve grande repercussão. Ela foi agredida na madrugada de 23 de outubro em uma avenida na Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, e morreu semanas depois, em 9 de novembro, por complicações dos ferimentos sofridos.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a ocorrência teve cunho transfóbico. Dois homens são réus pelo crime, e um deles está preso preventivamente. 

Outra vítima foi Christina Maciel Oliveira, mulher trans de 45 anos, espancada e morta pelo ex-companheiro em plena luz do dia na Rua Padre Pedro Pinto, em Venda Nova, em Belo Horizonte, em 20 de outubro. Imagens de câmeras de segurança no local flagraram o momento em que o acusado Matheus Henrique Santos, preso preventivamente, agrediu Christina.

