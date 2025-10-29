Podcast conta história de Walkiria La Roche, mulher trans e gestora pública

A trajetória de vida de Walkiria La Roche, mulher trans, artista, ativista e diretora estadual de Políticas de Diversidade — da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) de Minas Gerais — é contada em um novo podcast. Intitulado Walkiria: da porta pra fora!, o produto em áudio é dividido em quatro episódios e foi lançado pelo canal Palavra Narrada em setembro deste ano.

O podcast aborda temas como solidão, descobrimento, preconceito, superação e política. As multifacetadas de Walkiria são contempladas. As falas dela são alternadas com a narração de Leandro Negreiros, idealizador do projeto.

História de vida

No primeiro episódio, Leandro Negreiros explica como surgiu a ideia do podcast e o primeiro contato com a artista. A partir do segundo episódio, a trajetória de Walkiria La Roche é desfiada.

Sobre a infância, são contados detalhes como as vivências dela na escola e no Bairro Carlos Prates, na Região Noroeste da capital mineira, onde vivia. O projeto destaca os sentimentos de Walkiria em relação a si mesma, à família, aos amigos e à sociedade.

A descoberta da identidade de gênero e as dificuldades enfrentadas, como a expulsão de casa, também são abordadas no podcast. Ao Estado de Minas, Walkiria conta que as cicatrizes permanecem, mas ressalta que considerou importante relatar o que vivenciou, pois o mesmo pode ser experienciado por outras pessoas nos dias atuais.

Desse modo, ela acredita que possa ser uma referência para todos, especialmente para aqueles que fazem parte de minorias. "As pessoas acham, muitas vezes, que não têm a oportunidade, acham que a vida vai ser só aquilo por terem sido expulsas de casa ou por sofrer bullying na escola (...) e a vida dá oportunidade para quem busca. A gente tem que ter a disposição de enfrentar", afirma Walkiria.

Em paralelo às memórias dolorosas, Walkiria conta sobre o início da vida de artista e os cuidados tomados em relação à saúde mental. A trajetória acadêmica dela também é contemplada.

O podcast também dá destaque à vida política dela, com menções aos feitos de Walkiria em prol dos direitos humanos. Nas instituições públicas, a trajetória dela começou no Centro de Referência da Prefeitura de Belo Horizonte. Em 2006, passou a fazer parte da equipe da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas. Atualmente, Walkiria é diretora estadual de Políticas de Diversidade.

Serviço

Walkiria: da porta pra fora! está disponível no YouTube e no Spotify