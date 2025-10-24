Como agir em caso de LGBTfobia? Conheça seus direitos e saiba denunciar

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

O ataque a uma família em um supermercado de Belo Horizonte, em que um homem se tornou réu por agressão e injúria, acendeu um alerta sobre a necessidade de saber como reagir a situações de LGBTfobia. Conhecer os próprios direitos e os canais corretos de denúncia é o primeiro passo para garantir que a justiça seja feita e para combater a impunidade.

No Brasil, desde 2019, o Supremo Tribunal Federal (STF) equiparou a homofobia e a transfobia ao crime de racismo. Isso significa que qualquer ofensa, agressão ou discriminação motivada pela orientação sexual ou identidade de gênero da vítima é crime, com pena prevista em lei.

Agir corretamente no momento do ocorrido pode fazer toda a diferença no resultado de uma denúncia. Manter a calma, na medida do possível, e seguir um protocolo claro ajuda a reunir as informações necessárias para que o agressor seja responsabilizado.

O que fazer imediatamente após um ataque

Se uma pessoa for vítima ou testemunha de um ato de LGBTfobia, seguir alguns passos é crucial para formalizar a denúncia e garantir que as provas sejam preservadas. A ação rápida fortalece o processo legal e aumenta as chances de punição.

Priorize sua segurança: antes de tudo, afaste-se do agressor e procure um local seguro. Se houver risco de violência física, chame a polícia imediatamente pelo número 190. Busque testemunhas: peça o contato de pessoas que presenciaram o fato. Anote nome completo e telefone. O depoimento delas será fundamental para comprovar a agressão ou ofensa. Reúna provas: use o celular para gravar vídeos ou áudios do ocorrido, se for seguro. Fotografe o agressor e o local. Salve mensagens de texto, publicações em redes sociais ou qualquer outra evidência digital do crime. Registre um Boletim de Ocorrência (BO): dirija-se à delegacia de polícia mais próxima para registrar o BO. Descreva o fato com o máximo de detalhes, incluindo as palavras exatas usadas pelo agressor, e apresente as provas e os contatos das testemunhas.

Onde denunciar e buscar apoio

Além da delegacia, existem canais específicos e órgãos que oferecem suporte jurídico e psicológico. Utilizá-los é importante para receber orientação adequada e fortalecer sua denúncia. Veja as principais opções:

Disque 100: conhecido como Disque Direitos Humanos, o serviço é gratuito, anônimo e funciona 24 horas por dia. Ele recebe, analisa e encaminha denúncias de violações de direitos, incluindo LGBTfobia.

Delegacias especializadas: em algumas cidades, existem Delegacias de Repressão aos Crimes Raciais e de Delitos de Intolerância (DECRADI). Caso não haja uma em seu município, qualquer delegacia tem a obrigação de registrar a ocorrência.

Ministério Público: é o órgão responsável por fiscalizar a lei e defender os interesses da sociedade. Procure a promotoria de direitos humanos da sua cidade para levar a denúncia.

Defensoria Pública: oferece assistência jurídica gratuita para quem não pode pagar por um advogado, auxiliando em todo o processo legal.

Organizações da sociedade civil: diversas ONGs e coletivos LGBTQIA+ prestam acolhimento, apoio psicológico e orientação jurídica para vítimas de LGBTfobia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.