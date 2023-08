Funcionário de bar na Lagoinha é vítima de homofobia por parte de cliente

1156

Suspeita teria proferido ofensas homofóbicas após não gostar de atendimento que recebeu de funcionário (foto: Redes sociais / Reprodução) “Ontem, eu me senti uma pessoa fora desse mundo. Eu estava trabalhando, mas não sou obrigado a ouvir isso”. Esse foi o desabafo de Eloy Nunes Lima, de 24 anos, que foi vítima de homofobia por parte de uma cliente que estava no bar em que ele trabalha. O caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (10/8), no “Bença Bençoi”, um bar e café localizado na Lagoinha, Região Noroeste de Belo Horizonte.

Eloy é gerente da casa e, por conta do movimento, estava auxiliando os garçons a servirem às mesas. Em determinado momento, durante o fechamento da conta de uma cliente, ele foi acionado porque a mulher queria falar com o responsável. Ao chegar na mesa, a cliente disse que queria conversar com o gerente para fazer uma reclamação.







Nesse momento, a cliente teria dito que foi mal servida pelo jovem, que, conforme ela, teria “jogado” as bebidas dela na mesa. Além disso, a mulher alegou que ao pedir ao gerente uma caneta o mesmo teria negado de forma rude.





“Quando ela falou isso, eu disse que não foi bem assim. Mas mesmo assim pedi desculpas se para ela havia parecido que fui grosseiro e a atendi mal. Mesmo assim, ela começou a elevar a voz e disse: ‘Só podia ser viadinho mesmo’”, relata Eloy.





O jovem conta que no momento que recebeu a primeira ofensa ficou sem reação. Ele afirma que a mulher continuou o agredindo verbalmente, mesmo quando ele teria a respondido dizendo que ela estava cometendo um crime, sendo homofóbica.

“Eu criei uma defesa contra isso. Eu disse que ela estava sendo homofóbica e que não poderia falar comigo daquele jeito. Mas mesmo assim ela continuou me ofendendo, dizia que eu ‘era um nada’, que ela era rica e que ‘esse era o problema dos homossexuais, porque tudo falam que é homofobia’”, relembra.





Com o início das ofensas, a amiga da mulher, que estava na mesa ainda teria tentado pedir para que ela parasse, e ao receber uma negativa foi embora. A suspeita ficou no local até o fechamento da casa.





“Eu fiquei tão sem reação. Ela queria me desestabilizar. Ficava perguntando o que eu faria se partiria para cima dela. Eu simplesmente saí do salão e fiquei na parte mais interna do bar. Depois, ela pediu mais cerveja e continuou na mesa. Ela foi a última a sair. Fiquei acuado com isso, com medo dela fazer alguma coisa”, desabafa.

Tolerância zero

Depois da ocorrência, a administração do “Bença Bençoi” publicou uma nota de repúdio nas redes sociais. A empresa afirmou que se esforça para ser um lugar de alegria, diversidade, acolhimento e afetos, e que repudia “veemente qualquer tipo de preconceito, seja ele por cor, credo, classe social”.





“Mais uma vez, uma pessoa da nossa equipe foi ferida, mais uma vez voltou pra casa com os olhos marejados, magoada e abalada, alvo de um preconceito que infelizmente está longe de terminar, mas não vamos nos calar, por aqui repudiamos veementemente qualquer tipo de preconceito, seja ele por cor, credo, classe social... e fazemos essa nota de repúdio ao agressor, mas, muito mais que isso, de auxílio e solidariedade ao agredido”, escreveu a casa.

Em entrevista ao Estado de Minas, Eloy reforçou as falas do bar. “Eu acho que essa situação não deveria acontecer com ninguém. Muitas vezes nós presenciamos isso, pessoas que partem para a agressão verbal por não ter gostado de um atendimento. A gente que está prestando um serviço, não é propriedade de ninguém para ouvir seja o que for”, concluí.