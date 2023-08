Artista trans mineiro lança EP que aborda questões de gênero

1156

(foto: Matheus Soriedem/Divulgação) O cantor e compositor Lui Rodrigues lança, no dia 12 de agosto, no Teatro Espanca!, em Belo Horizonte, o EP “Quem tem medo dos Meninos” (QTMDM), cujas composições abordam temas como identidade de gênero e transexualide, além de suas vivências pessoais. com a participação de diversos músicos e artistas trans de outros estados brasileiros.





Lui é um ator, produtor cultural e cantor belo-horizontino. Após se formar em teatro no Palácio das Artes, passou a atuar na cena artística e cultural da cidade de forma independente e em parceria com os coletivos artísticos Transborda e Mascucetas.





No dia 12 de agosto, será lançado seu primeiro EP, batizado de “Quem tem medo dos Meninos?”.

“O nome ‘Quem tem medo dos Meninos?’ é uma paródia com o clássico Os Três Porquinhos e o Lobo Mau, ‘Quem tem medo do lobo mau?’. É mais uma provocação sobre quem tem medo de quem, e quem é mau e quem é porco? Brinquei com as palavras ‘medo’ e ‘meninos’ na mesma frase, porque as transmasculinidades são, equivocadamente, comparadas as masculinidades cisgêneras, por vivermos em uma sociedade patriarcal, entendemos os homens como protagonistas de diversas violências. Não responder por um comportamento que desprezo, que não me representa e que também me violenta, tem sido um dos meus posicionamentos mais firmes na vida. Não venho desse lugar e não o ambiciono”.





O EP contará com diversos artistas convidados, todos homens trans. São eles: Augusto

Mazzing, percussionista; Bruno Banjo, violonista clássico; Jasper Okan, baixista e vocalista; Julian Santos, poeta e cantor; Jupi77er, poeta e cantor; Pi Eta, poeta, cantor e pianista; Valentin Rosa, cantor, multi-instrumentista, e produtor musical; Mar Nóbrega, violoncelista.





Sobre a faixa ‘Doido pra te Chamar?’, Lui afirma ser uma sugestão de caminho para a discussão sobre linguagem neutra: “Acho que a gente tem que descomplicar um pouco as nossas vidas. A teoria existe, e que bom que existe, agora, como vamos fazer na prática? As regras de português mudam, como sempre mudaram. As normas sociais a mesma coisa”.





Este encontro de artistas transmasculinos da poesia, do teatro e da música, é um convite para que tenhamos coragem. Coragem para dispormos nossos ouvidos para que eles ouçam outros tipos de textos musicais, outras dramaturgias para embalarem nossos romances, nossa solidão, e nossa imaginação. Coragem para imaginar corpos diferentes dos nossos, coragem para não pensarmos tanto em corpos, coragem para facilitarmos a vida de quem cruza o nosso caminho. Saímos, temporariamente, do território do humor para dizer de outra forma as coisas que todos nós já dizemos por aí, de jeitos diferentes”, diz o cantor.

