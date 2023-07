Homem atropela mulher trans durante marcha LGBTQAI+ no Honduras

1156

Homem foi contido pelos participantes da marcha (foto: Reprodução) Membros de um coletivo LGBTQIAPN+ deteram, nesse sábado (29), um homem suspeito de atropelar uma mulher trans durante a Marcha do Orgulho em Tegucigalpa, capital do Honduras. O estado de saúde da vítima é estável.





Segundo informações de páginas do movimento do país, a rua estava fechada para os participantes do evento. O suspeito ignorou os avisos e avançou contra a multidão, acertando a mulher.

O homem supostamente estaria embriagado. Ele tentou fugir do local, mas foi contido por outros participantes.









A Polícia local investiga o caso.