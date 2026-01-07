Brasil se destaca como destino para cirurgias de redesignação sexual

Cada vez mais pacientes trans estrangeiros vêm ao Brasil em busca de técnicas inovadoras de redesignação sexual, especialmente no que se refere à reconstrução peniana em homens trans. O urologista Ubirajara Barroso percebeu que a procura por estrangeiros aumentou substancialmente nos últimos meses.

“Nos últimos meses já atendi pacientes do Canadá, Singapura, Austrália, Itália, Estados Unidos, Israel e Irlanda. Sempre fazemos inicialmente consultas online para entender a história do paciente e poder agendar sua vinda ao país. Eles ficam por cerca de três semanas a um mês. O tempo de retirar a sonda, avaliar a recuperação e voltarem para seu país de origem. A internação em si dura em média quatro dias”, explica o urologista chefe da Divisão de Cirurgia Urológica Reconstrutora do Hospital Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e primeiro cirurgião a realizar uma cirurgia de redesignação sexual pelo SUS no Bahia.

O médico, que também é urologista responsável pela área de cirurgia afirmativa de gênero do Hospital São Luiz Jabaquara da Rede D’Or (SP), explica que os homens trans têm visto informações e estudos sobre a técnica de Mobilização Total dos Corpos Cavernosos (TCM), desenvolvida por Ubirajara e sua equipe em 2022. O método permite a reconstrução do pênis com um ganho médio de três a quatro centímetros em relação às técnicas convencionais, além de dar funcionalidade ao órgão.

De acordo com o especialista, na população trans, a técnica usa o mesmo princípio de separar os corpos cavernosos da arcada púbica, ou seja, do osso. O que, segundo o médico, faz com que haja uma mobilização do tecido refixado no próprio púbis com extensão maior do que outras técnicas existentes atualmente. Desse modo, o médico complementa que é mantida a ereção e a sensibilidade e a reconstrução da uretra é feita com tecido interno da mucosa da boca.

“O objetivo é proporcionar ao paciente um falo maior e que possibilite a penetração e a capacidade de urinar em pé. É fundamental que a reconstrução genital contribua para a autoestima do paciente. Por isso, temos estudado e aperfeiçoado cada vez mais a TCM para alcançar bons resultados funcionais e estéticos”, afirma Ubirajara, que também é professor adjunto de Urologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública.

Sobre a técnica

A técnica de Mobilização Total dos Corpos Cavernosos (TCM) foi desenvolvida pela equipe do urologista em parceria com a Divisão de Urologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e a Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública.

“A procura demonstra que os pacientes buscam saúde onde acreditam que terão benefícios reais. No nosso caso, trata-se da combinação de uma técnica inovadora com uma estrutura hospitalar qualificada”, explica o urologista, que tem realizado esse tipo de procedimento em Salvador e em São Paulo.