Vídeo com Papai Noel gay ressurge nas Redes e emociona o mundo
O comercial de 2021, que dura cerca de quatro minutos, foi uma homenagem aos 50 anos da descriminalização da homossexualidade na Noruega
compartilheSIGA
Em pleno espírito natalino de 2025, um comercial emocionante da Norway Posten, o serviço postal norueguês, está de volta às redes sociais, conquistando corações e gerando uma onda de reações positivas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Lançado originalmente em novembro de 2021, o vídeo intitulado "When Harry Met Santa" (Quando Harry Conheceu o Papai Noel) retrata uma história de amor entre um homem comum e o Papai Noel, celebrando o amor LGBTQIA+ de forma sutil e tocante.
Nos últimos dias, clipes e compartilhamentos do anúncio viralizaram novamente em plataformas como X (antigo Twitter), Instagram, Facebook e TikTok, com usuários relatando lágrimas e elogios à mensagem inclusiva.
Leia Mais
Beijo apaixonado
O comercial, que dura cerca de quatro minutos, é uma homenagem aos 50 anos da descriminalização da homossexualidade na Noruega, ocorrida em 1972. Nele, Harry, um homem solitário, desenvolve uma conexão romântica com o Papai Noel ao longo dos anos, culminando em um beijo apaixonado.
A narrativa é inspirada no clássico filme "When Harry Met Sally" (Quando Harry Conheceu Sally), mas com um twist queer que destaca a paciência, o desejo e a alegria do amor tardio. Produzido pela agência POL, o anúncio foi elogiado na época por sua sensibilidade e por promover a visibilidade LGBTQIA+ em uma campanha publicitária mainstream.
Nas redes sociais, o ressurgimento do vídeo tem sido marcado por comentários emocionados. Um usuário do Instagram compartilhou: "Eu estou chorando 'When Harry Met Santa' é um comercial para o serviço postal da Noruega. Eles fizeram isso para marcar o 50º aniversário da descriminalização da homossexualidade na Noruega".
No X, postagens recentes em português mencionam "papai noel gay da noruega", com reações variando de humor a admiração profunda, como em um tuíte que descreve o comercial como uma tradição natalina. Outros usuários destacam o impacto emocional, com frases como "Eu estou chorando" aparecendo em vídeos no TikTok e Facebook, onde o anúncio é chamado de "belo" e "tocante".
Essa viralização sazonal reforça como o conteúdo continua relevante, especialmente em um mundo onde representações positivas de relacionamentos queer ainda inspiram e comovem.
Diversidade e respeito
A Noruega, conhecida por sua postura progressista em direitos humanos, usa o comercial para refletir sua trajetória de avanços em prol da comunidade LGBTQIA+. O país descriminalizou a atividade sexual entre pessoas do mesmo sexo em 1972, equalizando a idade de consentimento em 16 anos para todos. Em 1981, tornou-se uma das primeiras nações a implementar leis anti-discriminação que protegem gays e lésbicas em áreas como emprego, moradia e serviços públicos.
Avanços mais recentes incluem a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo em 2009, tornando a Noruega o sexto país do mundo a reconhecer uniões igualitárias. Nesse mesmo ano, casais do mesmo sexo ganharam direitos a adoção conjunta e tratamentos de inseminação assistida para casais lésbicos.
Atualmente, casais LGBTQIA+ na Noruega desfrutam dos mesmos direitos que casais heterossexuais, incluindo casamentos em igrejas, adoção e gravidez assistida. O país também é pioneiro em proteções para pessoas trans e intersexo, com leis que facilitam a mudança de gênero legal sem requisitos cirúrgicos desde 2016, e proibições contra terapias de conversão.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
De acordo com relatórios internacionais, a Noruega é um dos lugares mais seguros e acolhedores para a comunidade LGBTQIA+, com alta aceitação social e tolerância, embora desafios isolados ainda existam.