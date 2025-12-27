Vídeo com Papai Noel gay ressurge nas Redes e emociona o mundo

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Em pleno espírito natalino de 2025, um comercial emocionante da Norway Posten, o serviço postal norueguês, está de volta às redes sociais, conquistando corações e gerando uma onda de reações positivas.

Lançado originalmente em novembro de 2021, o vídeo intitulado "When Harry Met Santa" (Quando Harry Conheceu o Papai Noel) retrata uma história de amor entre um homem comum e o Papai Noel, celebrando o amor LGBTQIA+ de forma sutil e tocante.

Nos últimos dias, clipes e compartilhamentos do anúncio viralizaram novamente em plataformas como X (antigo Twitter), Instagram, Facebook e TikTok, com usuários relatando lágrimas e elogios à mensagem inclusiva.

Beijo apaixonado

O comercial, que dura cerca de quatro minutos, é uma homenagem aos 50 anos da descriminalização da homossexualidade na Noruega, ocorrida em 1972. Nele, Harry, um homem solitário, desenvolve uma conexão romântica com o Papai Noel ao longo dos anos, culminando em um beijo apaixonado.

A narrativa é inspirada no clássico filme "When Harry Met Sally" (Quando Harry Conheceu Sally), mas com um twist queer que destaca a paciência, o desejo e a alegria do amor tardio. Produzido pela agência POL, o anúncio foi elogiado na época por sua sensibilidade e por promover a visibilidade LGBTQIA+ em uma campanha publicitária mainstream.

Nas redes sociais, o ressurgimento do vídeo tem sido marcado por comentários emocionados. Um usuário do Instagram compartilhou: "Eu estou chorando 'When Harry Met Santa' é um comercial para o serviço postal da Noruega. Eles fizeram isso para marcar o 50º aniversário da descriminalização da homossexualidade na Noruega".

No X, postagens recentes em português mencionam "papai noel gay da noruega", com reações variando de humor a admiração profunda, como em um tuíte que descreve o comercial como uma tradição natalina. Outros usuários destacam o impacto emocional, com frases como "Eu estou chorando" aparecendo em vídeos no TikTok e Facebook, onde o anúncio é chamado de "belo" e "tocante".

Essa viralização sazonal reforça como o conteúdo continua relevante, especialmente em um mundo onde representações positivas de relacionamentos queer ainda inspiram e comovem.

Diversidade e respeito

A Noruega, conhecida por sua postura progressista em direitos humanos, usa o comercial para refletir sua trajetória de avanços em prol da comunidade LGBTQIA+. O país descriminalizou a atividade sexual entre pessoas do mesmo sexo em 1972, equalizando a idade de consentimento em 16 anos para todos. Em 1981, tornou-se uma das primeiras nações a implementar leis anti-discriminação que protegem gays e lésbicas em áreas como emprego, moradia e serviços públicos.

Avanços mais recentes incluem a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo em 2009, tornando a Noruega o sexto país do mundo a reconhecer uniões igualitárias. Nesse mesmo ano, casais do mesmo sexo ganharam direitos a adoção conjunta e tratamentos de inseminação assistida para casais lésbicos.

Atualmente, casais LGBTQIA+ na Noruega desfrutam dos mesmos direitos que casais heterossexuais, incluindo casamentos em igrejas, adoção e gravidez assistida. O país também é pioneiro em proteções para pessoas trans e intersexo, com leis que facilitam a mudança de gênero legal sem requisitos cirúrgicos desde 2016, e proibições contra terapias de conversão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com relatórios internacionais, a Noruega é um dos lugares mais seguros e acolhedores para a comunidade LGBTQIA+, com alta aceitação social e tolerância, embora desafios isolados ainda existam.