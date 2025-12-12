Representatividade: 7 famosos que falam abertamente sobre suas sexualidades

Ao longo dos anos, diversas figuras públicas brasileiras têm usado sua visibilidade para falar abertamente sobre orientação sexual, compartilhando suas jornadas de autodescoberta. Esses momentos se tornam marcos importantes na luta por representatividade, ajudando a quebrar tabus e a inspirar o público. Relembre sete personalidades que contribuíram para esse diálogo.

Reynaldo Gianecchini

O ator, um dos principais galãs da TV, já afirmou não se encaixar em rótulos. "As pessoas perdem muito tempo querendo falar da sexualidade do outro. Sexualidade não se fala, não se descreve. Você não sabe o que rola na intimidade. E foi o que aconteceu muito comigo. As pessoas ficaram falando uma vida inteira sobre a minha sexualidade. E falam até hoje. É porque antes eu não saía do armário. Agora, eu saí do armário, e as pessoas me julgam. Ou dizem: 'Quer lacrar em cima disso agora'", desabafou em entrevista a Lucas Selfie.

Bruna Linzmeyer

Conhecida por seus papéis na televisão e no cinema, a atriz é abertamente lésbica e uma voz ativa na luta pelos direitos LGBTQIA+. Ela fala com naturalidade sobre seus relacionamentos e utiliza suas redes sociais para discutir pautas importantes relacionadas à diversidade e à representatividade.

Lulu Santos

Um dos maiores ícones da música brasileira, Lulu Santos assumiu publicamente seu relacionamento com Clebson Teixeira em 2019. Desde então, o cantor compartilha momentos de sua vida a dois e fala sobre o amor de forma leve, reforçando que nunca é tarde para viver a própria verdade.

Marco Nanini

Com uma carreira consolidada no teatro e na TV, o ator falou sobre seu casamento de décadas com o produtor Fernando Libonati de forma discreta, mas marcante. Ao tratar o assunto com simplicidade em uma entrevista, ele contribuiu para a naturalização de relacionamentos homoafetivos entre figuras públicas mais velhas.

Carmo Dalla Vecchia

O ator usou sua participação em um programa de TV para se declarar ao marido, o autor de novelas João Emanuel Carneiro Sua fala emocionada sobre família e paternidade teve grande repercussão e abriu espaço para discussões sobre novos arranjos familiares.

Fernanda Gentil

A jornalista e apresentadora tornou público seu relacionamento com a também jornalista Priscila Montandon em 2016. Vinda do jornalismo esportivo, um ambiente tradicionalmente masculino, sua atitude foi um passo importante para a representatividade na mídia tradicional.

Ludmilla

A cantora, uma das principais artistas do pop e funk nacional, revelou ser bissexual e hoje é casada com a dançarina Brunna Gonçalves. Ela aborda o tema em suas músicas e entrevistas, tornando-se uma referência para jovens que se identificam com a bissexualidade.

*Com informações de Folhapress



Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.