Chuva em MG: BH e mais 724 cidades estão sob alerta de chuvas de até 100mm

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja nesta sexta-feira (13/3) para 725 cidades de Minas Gerais. O órgão informa que as chuvas podem causar corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Esse aviso é válido até as 23h59 de sexta-feira (13/3) e prevê que as chuvas podem chegar a 100 mm/dia com ventos intensos, entre 60 e 100 km/h.

O instituto recomenda que em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas; não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; e, se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

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Cidades sob alerta