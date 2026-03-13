Delegada que atirou contra policiais em BH é demitida da Polícia Civil

A delegada da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) Monah Zein foi demitida do cargo. A decisão foi publicada nesta sexta-feira (13/3) no Diário Oficial do Estado e é resultado de um processo administrativo disciplinar conduzido pela Corregedoria-Geral da corporação.

De acordo com a portaria, assinada pela corregedora-geral Elizabeth de Freitas Assis Rocha, a servidora foi responsabilizada por transgressões disciplinares previstas na legislação estadual que rege a Polícia Civil. A penalidade aplicada foi a demissão do quadro da instituição.

A investigação administrativa apontou indícios de abandono de cargo. Segundo a Corregedoria, a delegada teria se ausentado das funções por período prolongado, superior a 30 dias consecutivos, além de não comparecer a convocações para perícia médica durante o andamento do procedimento interno.

O nome de Monah Zein ganhou notoriedade após um episódio ocorrido em 2023, quando houve um confronto com policiais no apartamento onde ela morava, no bairro Ouro Preto, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Durante a ocorrência, foram efetuados disparos contra os agentes. Monah foi presa no dia 23 de novembro, depois de permanecer mais de 30 horas trancada no próprio apartamento durante a negociação com as autoridades.

O caso chegou a ser analisado pela Justiça. Em 2024, a delegada foi denunciada por tentativas de homicídio contra policiais civis. Entretanto, posteriormente, a juíza Ana Carolina Rauen Lopes de Souza entendeu que não havia provas suficientes de intenção de matar. Na decisão, a magistrada avaliou que os disparos não foram direcionados de forma precisa contra os agentes e que o comportamento poderia estar relacionado a um estado emocional alterado.

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Com esse entendimento, o processo deixou de tramitar como tentativa de homicídio e foi encaminhado para análise em uma vara criminal comum, responsável por avaliar outros possíveis crimes. A decisão administrativa publicada agora determina o desligamento definitivo da delegada da Polícia Civil mineira.