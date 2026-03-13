Colisão entre ônibus e caminhão deixa cinco feridos graves na BR-040
Acidente ocorreu na altura de em Paraopeba (MG) e mobilizou equipes de resgate
Uma colisão entre um ônibus e um caminhão deixou cinco pessoas em estado grave na noite dessa quinta-feira (12/3), na BR-040, em Paraopeba (MG), na Região Central do estado.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 22h, no km 426 da rodovia. Equipes da 5ª Companhia Independente de Bombeiros, sediada em Sete Lagoas, foram mobilizadas para o atendimento.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi uma colisão traseira entre um ônibus e um caminhão que transportava carvão. Ao todo, cinco pessoas ficaram gravemente feridas, mas não houve registro de mortes.
Durante o atendimento, uma das vítimas, um homem com traumatismo cranioencefálico leve e suspeita de fratura na perna esquerda, foi encaminhada por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal de Sete Lagoas.
Equipes de suporte da concessionária Via Cristais também atuaram na ocorrência.
A rodovia chegou a ficar parcialmente interditada durante o atendimento, mas o tráfego já foi liberado no sentido Brasília–Belo Horizonte.
Segundo informações iniciais, o ônibus fazia o trajeto entre Montes Claros (MG) e Rio de Janeiro (RJ).