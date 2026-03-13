Assine
CONFUSÃO

BH: motorista de ônibus é ameaçado com faca após fechar porta em passageiro

Caso ocorreu na linha 903, no Conjunto Taquaril; suspeito fugiu e não foi encontrado

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
13/03/2026 07:36

o passageiro passou a ameaçar o motorista com uma faca, afirmando que iria crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Um motorista de 57 anos, que conduz um ônibus da linha 903 (Granja de Freitas/Taquaril), foi ameaçado com uma faca por um passageiro no fim da tarde dessa quinta-feira (12/3), no Bairro Conjunto Taquaril, na Região Leste de Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar, o motorista relatou que havia parado no ponto e acreditou que não havia mais passageiros para embarcar. Ao fechar a porta do coletivo, acabou prensando um homem de forma não intencional.

Irritado com a situação, o passageiro passou a ameaçar o motorista com uma faca, afirmando que iria “matá-lo”. Temendo pela vida, o condutor conseguiu fugir do local e acionou a Polícia Militar.

De acordo com os militares, o suspeito seria morador do Bairro Granja de Freitas. Ele fugiu antes da chegada da polícia e não foi localizado até o momento.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Tópicos relacionados:

ameaca bh mobilidade motorista onibus

