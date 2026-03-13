BH: motorista de ônibus é ameaçado com faca após fechar porta em passageiro
Caso ocorreu na linha 903, no Conjunto Taquaril; suspeito fugiu e não foi encontrado
Um motorista de 57 anos, que conduz um ônibus da linha 903 (Granja de Freitas/Taquaril), foi ameaçado com uma faca por um passageiro no fim da tarde dessa quinta-feira (12/3), no Bairro Conjunto Taquaril, na Região Leste de Belo Horizonte (MG).
Segundo a Polícia Militar, o motorista relatou que havia parado no ponto e acreditou que não havia mais passageiros para embarcar. Ao fechar a porta do coletivo, acabou prensando um homem de forma não intencional.
Irritado com a situação, o passageiro passou a ameaçar o motorista com uma faca, afirmando que iria “matá-lo”. Temendo pela vida, o condutor conseguiu fugir do local e acionou a Polícia Militar.
De acordo com os militares, o suspeito seria morador do Bairro Granja de Freitas. Ele fugiu antes da chegada da polícia e não foi localizado até o momento.
O caso será investigado pela Polícia Civil.