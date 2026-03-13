Motorista de aplicativo e passageiro morrem após batida frontal em MG

Uma motorista de aplicativo e um passageiro morreram no final da noite dessa quinta-feira (12/3) depois de uma batida frontal entre um Fiat Siena em que estavam e uma carreta. O acidente ocorreu na BR-264, próximo ao trevo com a BR-153, perto de Frutal, Triângulo Mineiro.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Frutal, o condutor da carreta foi localizado consciente e sem ferimentos. Ele não precisou de atendimento. Já dentro do carro, a motorista e o passageiro foram encontrados mortos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão disse que o carro de passeio perdeu o controle, invadiu a pista contrária e bateu de frente com o veículo. Ambos saíram da pista com o impacto. Os dois ocupantes do Siena morreram na hora.

Condições desfavoráveis

Ainda segundo nota da PRF, as condições climáticas e da via eram desfavoráveis. Chovia no momento da colisão e o asfalto no trecho apresentava buracos e irregularidades.



Alerta aos motoristas

A PRF reforça a importância de cautela redobrada ao dirigir sob chuva, especialmente à noite e em rodovias com alto fluxo de carga, como as BRs 364 e 153.

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A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais esteve no local da tragédia e investiga as suas causas e circunstâncias.