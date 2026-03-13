Metrô BH terá estações fechadas no sábado (14/3) e domingo (15/3); detalhes
Quatro estações do Metrô BH ficam sem operações nos dias 14 e 15 para alteração no sistema de sinalização; Linhas de ônibus serão reforçadas nas proximidades
compartilheSIGA
Quatro estações do metrô de Belo Horizonte ficarão fechadas neste sábado (14/3) e domingo. O objetivo é dar prosseguimento à alteração do sistema de sinalização dos trens. As mudanças previstas podem ter alterações devido às condições climáticas da capital mineira, o que será informado pelo Metrô BH previamente.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O transporte ficará sem atividade em 4 estações: Horto Florestal, Santa Inês, José Cândido da Silveira e Minas Shopping. As operações nas estações de Novo Eldorado a Santa Tereza e de Vilarinho a São Gabriel continuaram normalmente.
O novo sistema, fornecido pela Alstom Brasil, substitui o sistema antigo que já não possui suporte do fabricante nem peças de reposição. Ele promete a redução do intervalo entre as viagens conforme a demanda de passageiros e permite a integração dos novos trens, que necessitam de um sistema mais moderno.
Leia Mais
Operação
Nos dias 14 e 15 de março, a operação nos trechos abertos seguirá o horário habitual para fins de semana. Ou seja, aos sábados, o intervalo entre os trens é de 7,5 minutos das 6h às 8h30 e 15 minutos após as 8h30. Aos domingos e feriados, o intervalo é de 15 minutos durante todo o dia.
Equipes da Superintendência de Mobilidade de Belo Horizonte (SUMOB) ficarão nas estações para orientações dos passageiros e acompanhamento das operações especiais. A organização vai reforçar o funcionamento das linhas de ônibus nas proximidades das estações de metrô para melhor integração da cidade, no fim de semana.
Linhas de ônibus com reforço
O entorno das proximidades das estações Vilarinho e São Gabriel, em direção à Área Central e à Região Hospitalar, será reforçado pelas seguintes linhas:
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
- Linha 65 (Est. Vilarinho / Centro): via Av. Pedro I e Av. Antônio Carlos.
- Linha 82 (Est. São Gabriel / Savassi): via Região Hospitalar.
- Linha 83D (Est. São Gabriel / Centro): via Av. Cristiano Machado.
Outras opções também serão disponibilizadas nas estações onde não haverá atendimento do Metrô:
- Estação José Cândido: linhas que circulam pela Av. José Cândido da Silveira, conectando a estação a diversas regiões de forma direta ou integrada.
- Estação Santa Inês: atendimento por linhas que passam pelas ruas Contagem, Gustavo da Silveira e Conceição do Pará.
- Estação Horto: usuários contam com linhas que circulam pelas ruas Conselheiro Rocha e Gustavo da Silveira, além da Av. Silviano Brandão.