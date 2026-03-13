Assine
overlay
Início Gerais
TRANSPORTE PÚBLICO

Metrô BH terá estações fechadas no sábado (14/3) e domingo (15/3); detalhes

Quatro estações do Metrô BH ficam sem operações nos dias 14 e 15 para alteração no sistema de sinalização; Linhas de ônibus serão reforçadas nas proximidades

Publicidade
Carregando...
PN
Pedro Naves*
PN
Pedro Naves*
Repórter
13/03/2026 11:21

compartilhe

SIGA
x
13/01/2026. Credito: MetrÃ´ BH/DivulgaÃ§Ã£o. Teste operacional marca avanÃ§o da expansÃ£o da Linha 1 do MetrÃ´ de Belo Horizonte.Trem percorreu novo trecho entre Eldorado e a futura estaÃ§Ã£o Novo Eldorado, em Contagem; inÃ­cio da operaÃ§Ã£o comercial Ã© esperado para fevereiro. Na foto, Trem do MetrÃ´ BH faz viagem de teste atÃ© Novo Eldorado.
Nos dias 14 e 15 de março, a operação nos trechos abertos seguirá o horário habitual para fins de semana crédito: Metrô BH/Divulgação. Teste operacional marca avanço da expansão da Linha 1 do Metrô de Belo Horizonte.Trem percorreu novo trecho entre Eldorado e a futura estação Novo Eldorado, em Contagem; início da operação comercial é esperado para fevereiro. Na foto, Trem do Metrô BH faz viagem de teste até Novo Eldorado.

Quatro estações do metrô de Belo Horizonte ficarão fechadas neste sábado (14/3) e domingo. O objetivo é dar prosseguimento à alteração do sistema de sinalização dos trens. As mudanças previstas podem ter alterações devido às condições climáticas da capital mineira, o que será informado pelo Metrô BH previamente.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O transporte ficará sem atividade em 4 estações: Horto Florestal, Santa Inês, José Cândido da Silveira e Minas Shopping. As operações nas estações de Novo Eldorado a Santa Tereza e de Vilarinho a São Gabriel continuaram normalmente.

O novo sistema, fornecido pela Alstom Brasil, substitui o sistema antigo que já não possui suporte do fabricante nem peças de reposição. Ele promete a redução do intervalo entre as viagens conforme a demanda de passageiros e permite a integração dos novos trens, que necessitam de um sistema mais moderno.

Leia Mais

Operação

Nos dias 14 e 15 de março, a operação nos trechos abertos seguirá o horário habitual para fins de semana. Ou seja, aos sábados, o intervalo entre os trens é de 7,5 minutos das 6h às 8h30 e 15 minutos após as 8h30. Aos domingos e feriados, o intervalo é de 15 minutos durante todo o dia.

Equipes da Superintendência de Mobilidade de Belo Horizonte (SUMOB) ficarão nas estações para orientações dos passageiros e acompanhamento das operações especiais. A organização vai reforçar o funcionamento das linhas de ônibus nas proximidades das estações de metrô para melhor integração da cidade, no fim de semana.

Linhas de ônibus com reforço

O entorno das proximidades das estações Vilarinho e São Gabriel, em direção à Área Central e à Região Hospitalar, será reforçado pelas seguintes linhas:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

  • Linha 65 (Est. Vilarinho / Centro): via Av. Pedro I e Av. Antônio Carlos.
  • Linha 82 (Est. São Gabriel / Savassi): via Região Hospitalar.
  • Linha 83D (Est. São Gabriel / Centro): via Av. Cristiano Machado.

Outras opções também serão disponibilizadas nas estações onde não haverá atendimento do Metrô:

  • Estação José Cândido: linhas que circulam pela Av. José Cândido da Silveira, conectando a estação a diversas regiões de forma direta ou integrada.
  • Estação Santa Inês: atendimento por linhas que passam pelas ruas Contagem, Gustavo da Silveira e Conceição do Pará.
  • Estação Horto: usuários contam com linhas que circulam pelas ruas Conselheiro Rocha e Gustavo da Silveira, além da Av. Silviano Brandão.

Tópicos relacionados:

bh grande-bh metro mobilidade transporte

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay