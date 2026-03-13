Metrô BH terá estações fechadas no sábado (14/3) e domingo (15/3); detalhes

crédito: Metrô BH/Divulgação. Teste operacional marca avanço da expansão da Linha 1 do Metrô de Belo Horizonte.Trem percorreu novo trecho entre Eldorado e a futura estação Novo Eldorado, em Contagem; início da operação comercial é esperado para fevereiro. Na foto, Trem do Metrô BH faz viagem de teste até Novo Eldorado.

Quatro estações do metrô de Belo Horizonte ficarão fechadas neste sábado (14/3) e domingo. O objetivo é dar prosseguimento à alteração do sistema de sinalização dos trens. As mudanças previstas podem ter alterações devido às condições climáticas da capital mineira, o que será informado pelo Metrô BH previamente.

O transporte ficará sem atividade em 4 estações: Horto Florestal, Santa Inês, José Cândido da Silveira e Minas Shopping. As operações nas estações de Novo Eldorado a Santa Tereza e de Vilarinho a São Gabriel continuaram normalmente.

O novo sistema, fornecido pela Alstom Brasil, substitui o sistema antigo que já não possui suporte do fabricante nem peças de reposição. Ele promete a redução do intervalo entre as viagens conforme a demanda de passageiros e permite a integração dos novos trens, que necessitam de um sistema mais moderno.

Operação

Nos dias 14 e 15 de março, a operação nos trechos abertos seguirá o horário habitual para fins de semana. Ou seja, aos sábados, o intervalo entre os trens é de 7,5 minutos das 6h às 8h30 e 15 minutos após as 8h30. Aos domingos e feriados, o intervalo é de 15 minutos durante todo o dia.

Equipes da Superintendência de Mobilidade de Belo Horizonte (SUMOB) ficarão nas estações para orientações dos passageiros e acompanhamento das operações especiais. A organização vai reforçar o funcionamento das linhas de ônibus nas proximidades das estações de metrô para melhor integração da cidade, no fim de semana.

Linhas de ônibus com reforço

O entorno das proximidades das estações Vilarinho e São Gabriel, em direção à Área Central e à Região Hospitalar, será reforçado pelas seguintes linhas:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Linha 65 (Est. Vilarinho / Centro): via Av. Pedro I e Av. Antônio Carlos.

via Av. Pedro I e Av. Antônio Carlos. Linha 82 (Est. São Gabriel / Savassi): via Região Hospitalar.

via Região Hospitalar. Linha 83D (Est. São Gabriel / Centro): via Av. Cristiano Machado.

Outras opções também serão disponibilizadas nas estações onde não haverá atendimento do Metrô: