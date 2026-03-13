Assine
ACIDENTE DE TRÂNSITO

Carreta perde controle e destrói mureta na Serra de Igarapé, na BR-381

Acidente ocorreu em Itatiaiuçu e interdita faixa no sentido São Paulo

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
13/03/2026 10:34

Com o impacto, a faixa da esquerda no sentido São Paulo precisou ser interditada
Com o impacto, a faixa da esquerda no sentido São Paulo precisou ser interditada

Uma carreta perdeu o controle e destruiu a mureta de concreto que separa os dois sentidos da BR-381 na manhã desta sexta-feira (13/3), em Itatiaiuçu (MG), na Região Central do estado.

Segundo a Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pela rodovia, o acidente foi no km 521 da via, na Serra de Igarapé.

Com o impacto, a faixa da esquerda no sentido São Paulo está interditada.

Imagens que circulam em redes sociais mostram a pista molhada no momento do acidente, o que pode ter contribuído para a perda de controle do veículo.

Até o momento, não há registro de feridos nem engarrafamento no trecho.

Equipes da concessionária atuam no atendimento da ocorrência e trabalham para liberar a rodovia.

