Donos de concessionária são rendidos e têm carros roubados na Grande BH

Uma concessionária foi alvo de assalto e os donos foram feitos reféns nessa segunda-feira (16/3) no Bairro Petrolândia, em Contagem (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o estabelecimento fica na Rua Mato Grosso. Durante a ação, foram roubados dois celulares e dois veículos: um Siena preto e uma Fiorino branca.

As vítimas, de 52 e 58 anos, relataram que dois homens armados entraram no local, anunciaram o assalto e os renderam. Os suspeitos obrigaram os proprietários a entregar os celulares e os cartões bancários. Em seguida, assumiram a direção dos veículos e fugiram em direção à Via Expressa.

Um dos aparelhos roubados chegou a emitir sinal de GPS na Região da Pampulha, mas o rastreamento foi perdido.

Equipes da Polícia Militar na região foram acionadas e realizaram buscas, porém, até o momento, ninguém foi preso.

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O caso será investigado pela Polícia Civil, que foi procurada pela reportagem e aguarda resposta.