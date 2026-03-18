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ASSALTO

Donos de concessionária são rendidos e têm carros roubados na Grande BH

Criminosos armados levaram dois veículos e celulares no Bairro Petrolândia, em Contagem. Polícia busca suspeitos, mas ninguém foi preso até o momento

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
18/03/2026 07:25

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Concessionária foi assaltada na segunda-feira (16/3) e donos foram feitos de reféns
Concessionária foi assaltada na segunda-feira (16/3) e donos foram feitos de reféns crédito: Google Street View/Reprodução

Uma concessionária foi alvo de assalto e os donos foram feitos reféns nessa segunda-feira (16/3) no Bairro Petrolândia, em Contagem (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Segundo a Polícia Militar, o estabelecimento fica na Rua Mato Grosso. Durante a ação, foram roubados dois celulares e dois veículos: um Siena preto e uma Fiorino branca.

As vítimas, de 52 e 58 anos, relataram que dois homens armados entraram no local, anunciaram o assalto e os renderam. Os suspeitos obrigaram os proprietários a entregar os celulares e os cartões bancários. Em seguida, assumiram a direção dos veículos e fugiram em direção à Via Expressa.

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Um dos aparelhos roubados chegou a emitir sinal de GPS na Região da Pampulha, mas o rastreamento foi perdido.

Equipes da Polícia Militar na região foram acionadas e realizaram buscas, porém, até o momento, ninguém foi preso.

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O caso será investigado pela Polícia Civil, que foi procurada pela reportagem e aguarda resposta.

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