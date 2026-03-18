MG: número de mortes causadas pelas chuvas em 2026 chega a 90

O número de mortes causadas pelas chuvas em Minas Gerais em 2026 chegou a 90, após os bombeiros terem encontrado, nessa terça-feira (17/3), o corpo de Luciano Franklin Fernandes, de 50 anos, última vítima das enchentes na cidade de Ubá (MG), na Zona da Mata.

O profissional autônomo desapareceu após o temporal que atingiu a cidade em 23 de fevereiro. A confirmação da identidade foi feita pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Com a localização do corpo, Ubá registra oito mortes causadas pelas chuvas este ano. Minas Gerais contabiliza agora 90 mortes, conforme informações da Defesa Civil do estado.

A localização do corpo ocorreu no 22º dia de buscas dos bombeiros. O corpo foi encontrado a cerca de 10 quilômetros do ponto de desaparecimento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares localizaram o corpo durante varredura em uma das áreas afetadas. Os agentes coordenavam a retirada de materiais acumulados na calha do Rio Ubá, quando avistaram um corpo próximo à “ponte do aeroporto” e ao campo do Santo Antônio, na rodovia entre Ubá e Guidoval. O corpo estava aproximadamente a 500m de distância da ponte, sentido aeroporto.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice