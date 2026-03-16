Onda de calor ou chuva forte: como proteger sua saúde e bem-estar

Seja sob um sol escaldante ou uma chuva torrencial, os extremos do clima afetam diretamente a nossa rotina e, principalmente, a nossa saúde. Com as temperaturas atingindo recordes e os temporais se tornando mais frequentes, adotar cuidados específicos é fundamental para atravessar esses períodos com mais segurança e bem-estar. Medidas simples de hidratação, alimentação e prevenção podem fazer toda a diferença.

O corpo humano sente o impacto das mudanças bruscas de temperatura e umidade. Por isso, estar preparado não é apenas uma questão de conforto, mas uma necessidade para evitar problemas como desidratação, insolação ou doenças relacionadas a enchentes. Adaptar pequenos hábitos diários ajuda a proteger você e sua família dos riscos associados a esses eventos climáticos.

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Cuidados essenciais durante a onda de calor

A hidratação é o ponto de partida para enfrentar o calor intenso. É crucial beber bastante água ao longo do dia, mesmo sem sentir sede. Sucos naturais e água de coco também são ótimas opções. Por outro lado, evite bebidas açucaradas, como refrigerantes, e alcoólicas, pois elas contribuem para a desidratação.

A alimentação também precisa de atenção. Dê preferência a refeições leves e frescas, como saladas, frutas e legumes. Alimentos pesados e gordurosos exigem mais energia do corpo para a digestão, o que pode aumentar a sensação de calor e desconforto.

Para se proteger, use roupas leves, de cores claras e tecido natural, como algodão. Evite a exposição direta ao sol nos horários de pico, geralmente entre 10h e 16h. Se precisar sair, não se esqueça de aplicar protetor solar com Fator de Proteção Solar (FPS) de no mínimo 30, além de usar chapéu e óculos de sol. Mantenha os ambientes de casa e do trabalho sempre arejados.

Como se proteger em dias de chuva intensa

Durante os temporais, o principal risco está associado a alagamentos e deslizamentos. Jamais atravesse áreas inundadas, seja a pé ou de carro. A força da correnteza pode ser enganosa e há perigo de bueiros abertos e objetos submersos. Além disso, a água de enchente é contaminada e pode transmitir doenças graves, como a leptospirose.

Fique longe de postes e fiações elétricas caídas. A combinação de água e eletricidade é extremamente perigosa. Caso sua casa seja atingida pela enchente, desligue a chave geral de energia para evitar choques elétricos. Após a água baixar, lave e desinfete todos os cômodos, móveis e objetos que tiveram contato com a lama.

Tenha sempre um kit de emergência com itens essenciais, como água potável, alimentos não perecíveis, lanterna e medicamentos de uso contínuo, guardados em um local alto e seguro.

Procure se informar sobre as condições do tempo e alertas da Defesa Civil por meio de canais oficiais. Para receber alertas por SMS, por exemplo, é possível cadastrar seu CEP enviando uma mensagem para o número 40199. Ter acesso a informações confiáveis ajuda a tomar decisões mais seguras e a se antecipar a possíveis situações de risco em sua região.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.