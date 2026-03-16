Número de casos suspeitos de leptospirose em Ubá chega a 92

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Os casos suspeitos de leptospirose em Ubá, na Zona da Mata, chegaram a 92 registros. A informação foi confirmada ao Estado de Minas pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), na tarde desta segunda-feira (16/3).

A pasta informou em nota que, de acordo com dados registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), até a última sexta-feira (13/3), foram contabilizados 117 casos de leptospirose (em investigação e confirmados) nas cidades da Zona da Mata atingidas pelas fortes chuvas.

Em Ubá, além dos 92 casos em investigação, há um caso confirmado; e um óbito, de uma mulher de 33 anos, que teve a morte informada na última terça (10/3).

Em Juiz de Fora, um caso notificado segue em investigação; e três foram confirmados, sem registro de óbitos. Já em Matias Barbosa, na mesma localidade, são 20 casos de suspeita, sem confirmação da doença até o momento e sem mortes.

"A Secretaria mantém acompanhamento contínuo da situação nos municípios, com monitoramento permanente de notificações, investigação epidemiológica dos casos e realização de análises laboratoriais", disse a SES-MG. O órgão estadual reforça que, diante de sintomas como febre, dor no corpo, dor de cabeça, náuseas e mal-estar, a população deve procurar imediatamente uma Unidade de Saúde para avaliação médica.

Como prevenir a doença?