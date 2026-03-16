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Número de casos suspeitos de leptospirose em Ubá chega a 92

Três municípios da Zona da Mata atingidos pelas chuvas intensas contabilizam, juntos, 117 casos, entre confirmados e investigados

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
16/03/2026 14:10 - atualizado em 16/03/2026 14:11

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Ruas de Ubá após as chuvas que castigaram a cidade
Ruas de Ubá após as chuvas que castigaram a cidade crédito: AFP

Os casos suspeitos de leptospirose em Ubá, na Zona da Mata, chegaram a 92 registros. A informação foi confirmada ao Estado de Minas pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), na tarde desta segunda-feira (16/3).

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A pasta informou em nota que, de acordo com dados registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), até a última sexta-feira (13/3), foram contabilizados 117 casos de leptospirose (em investigação e confirmados) nas cidades da Zona da Mata atingidas pelas fortes chuvas. 

Em Ubá, além dos 92 casos em investigação, há um caso confirmado; e um óbito, de uma mulher de 33 anos, que teve a morte informada na última terça (10/3). 

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Em Juiz de Fora, um caso notificado segue em investigação; e três foram confirmados, sem registro de óbitos. Já em Matias Barbosa, na mesma localidade, são 20 casos de suspeita, sem confirmação da doença até o momento e sem mortes. 

"A Secretaria mantém acompanhamento contínuo da situação nos municípios, com monitoramento permanente de notificações, investigação epidemiológica dos casos e realização de análises laboratoriais", disse a SES-MG. O órgão estadual reforça que, diante de sintomas como febre, dor no corpo, dor de cabeça, náuseas e mal-estar, a população deve procurar imediatamente uma Unidade de Saúde para avaliação médica.

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Como prevenir a doença?

  • Evitar contato com água ou lama de enchentes.

  • Usar botas e luvas de borracha durante a limpeza de locais atingidos por alagamentos.

  • Caso não tenha os equipamentos, improvisar com sacos plásticos duplos amarrados nas mãos e nos pés.

  • Lavar objetos e superfícies que tiveram contato com a lama utilizando água sanitária (um copo para cada 20 litros de água).

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  • Manter alimentos e água protegidos de roedores.

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