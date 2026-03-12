Casal, filhos e nora: família batedora de carteira é presa em Juiz de Fora

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma família formada por cinco pessoas — um casal, dois filhos e a nora — suspeita de diversos furtos de carteiras em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, foi presa pela Polícia Civil nessa quarta-feira (11/3), informou a instituição policial em coletiva à imprensa nesta quinta-feira (12/3).

Os crimes aconteciam principalmente nas proximidades da Avenida Getúlio Vargas, no Centro, local de grande circulação de usuários do transporte coletivo. O homem e a mulher que formam o casal têm 41 anos. Os dois filhos têm 20 e 25 anos, e a nora, 31 anos.

Durante monitoramento na região, os investigadores da 7ª Delegacia de Polícia identificaram duas mulheres, mãe e nora, que atuavam de forma coordenada nos pontos de ônibus, aproveitando a aglomeração de passageiros no momento do embarque nos coletivos.

Uma das mulheres provocava contato físico para gerar distração, enquanto a outra subtraía carteiras, dinheiro, documentos e outros pertences. Os alvos principais eram idosos e trabalhadores, conforme constatado pelos investigadores durante o monitoramento. Os policiais flagraram a ação das investigadas e realizaram a abordagem. Naquele momento, uma delas tentou descartar uma carteira, informou a Polícia Civil.

As investigações apontaram, ainda, que os outros três integrantes do grupo, o pai e os dois filhos, prestavam suporte logístico à ação criminosa. Foi identificado que eles deixaram rapidamente o município em um veículo, seguindo pela BR-040, no sentido Belo Horizonte.

Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar, o veículo foi interceptado na altura do município de Barbacena (MG), no Campo das Vertentes, ocasião em que o trio foi preso.



"A Polícia Civil apurou ainda que o casal tem extensa ficha criminal, com registros por crimes patrimoniais", diz o comunicado da polícia, destacando que toda a família será autuada por furto qualificado e associação criminosa. Durante a ação policial, foram apreendidos cerca de R$ 17 mil em dinheiro, celulares, diversas bolsas porta-níquel e o veículo utilizado pelo grupo, além de outros objetos de procedência suspeita.