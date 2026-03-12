MG: cachorro alerta moradores e suspeito de 25 furtos acaba preso

O suposto ladrão de 33 anos, apontado pela polícia como autor de uma série de furtos, foi preso na noite dessa quarta-feira (11/3) após ser identificado como responsável pela tentativa de invasão de uma casa em Cataguases, na Zona da Mata mineira.

Segundo a Polícia Civil, ele costumava agir durante a madrugada e escolher residências e comércios como alvo. No caso mais recente, o plano foi interrompido quando o cachorro da família começou a latir e alertou os moradores.

De acordo com as investigações da Delegacia de Polícia em Cataguases, o suspeito havia escolhido uma residência como alvo e iniciou a ação escalando o portão de um imóvel vizinho. A intenção era alcançar a janela da casa e entrar no local sem ser percebido.

Acontece que quando o cachorro da família notou o intruso e começou a latir muito, a vizinhança inteira acordou. Ao perceber que poderia ser descoberto, o homem fugiu.

Mesmo que o ladrão não tenha tido sucesso, a polícia o identificou pelas imagens de câmeras de segurança e fez o pedido de prisão preventiva, que foi autorizado pela Justiça.

Analisando o histórico do investigado, a polícia descobriu que ele já tem cerca de 25 registros de ocorrências por furto. A maior parte dos casos envolve invasões a residências e estabelecimentos comerciais.

Ainda segundo a polícia, os crimes atribuídos ao suspeito seguem um padrão. São cometidos à noite ou na madrugada, horários em que há menor circulação de pessoas e maior facilidade para agir sem chamar atenção.

Responsável pelo caso, o delegado Marcelo Manna afirmou que a prisão busca interromper essa sequência de crimes: “A prisão preventiva vai aumentar a sensação de segurança da população”, afirmou. O homem já foi encaminhado para a cadeia, onde aguarda os próximos passos da Justiça.

