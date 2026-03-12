Assine
overlay
Início Gerais
SÉRIE DE CRIMES

MG: cachorro alerta moradores e suspeito de 25 furtos acaba preso

Ele escalou imóveis de vizinhos para alcançar a janela de uma casa mas latido alertou os moradores

Publicidade
Carregando...
FS
Fernanda Santiago*
FS
Fernanda Santiago*
Repórter
12/03/2026 16:53

compartilhe

SIGA
x
A Polícia Civil afirmou que o homem já é conhecido e possui uma série de ocorrências registradas na região
A Polícia Civil afirmou que o homem já é conhecido e possui uma série de ocorrências registradas na região crédito: Divulgação/PCMG

O suposto ladrão de 33 anos, apontado pela polícia como autor de uma série de furtos, foi preso na noite dessa quarta-feira (11/3) após ser identificado como responsável pela tentativa de invasão de uma casa em Cataguases, na Zona da Mata mineira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Civil, ele costumava agir durante a madrugada e escolher residências e comércios como alvo. No caso mais recente, o plano foi interrompido quando o cachorro da família começou a latir e alertou os moradores.

De acordo com as investigações da Delegacia de Polícia em Cataguases, o suspeito havia escolhido uma residência como alvo e iniciou a ação escalando o portão de um imóvel vizinho. A intenção era alcançar a janela da casa e entrar no local sem ser percebido.

Leia Mais

Acontece que quando o cachorro da família notou o intruso e começou a latir muito, a vizinhança inteira acordou. Ao perceber que poderia ser descoberto, o homem fugiu.

Mesmo que o ladrão não tenha tido sucesso, a polícia o identificou pelas imagens de câmeras de segurança e fez o pedido de prisão preventiva, que foi autorizado pela Justiça.

Analisando o histórico do investigado, a polícia descobriu que ele já tem cerca de 25 registros de ocorrências por furto. A maior parte dos casos envolve invasões a residências e estabelecimentos comerciais.

Leia Mais

Ainda segundo a polícia, os crimes atribuídos ao suspeito seguem um padrão. São cometidos à noite ou na madrugada, horários em que há menor circulação de pessoas e maior facilidade para agir sem chamar atenção.

Responsável pelo caso, o delegado Marcelo Manna afirmou que a prisão busca interromper essa sequência de crimes: “A prisão preventiva vai aumentar a sensação de segurança da população”, afirmou. O homem já foi encaminhado para a cadeia, onde aguarda os próximos passos da Justiça.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

Tópicos relacionados:

furto prisao zona-da-mata

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay