Assine
overlay
Início Gerais
BAIRRO SANTA AMÉLIA

BH: dois homens são presos por furto de veículos na Pampulha

Duas motocicletas foram recuperadas. Dupla cometia crimes no Bairro Santa Amélia

Publicidade
Carregando...
Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
10/03/2026 17:27 - atualizado em 10/03/2026 17:30

compartilhe

SIGA
x
A Polícia Militar de Minas Gerais também conseguiu recuperar duas motocicletas
A Polícia Militar de Minas Gerais também apreendeu ferramentas utilizadas na prática de furto e adulteração de veículos crédito: Jair Amaral/ EM/ D.A Press

Dois homens foram presos por furtos de veículos e receptação na manhã desta terça-feira (10/3). De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que efetuou as prisões em flagrante, os suspeitos cometiam crimes no Bairro Santa Amélia, na Pampulha, em Belo Horizonte. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

A corporação informou que os homens foram localizados com ajuda dos moradores do bairro. De acordo com a PMMG, os suspeitos tentaram fugir quando foram abordados. Além de efetuar as duas prisões, a corporação recuperou duas motocicletas. 

Também foram apreendidas ferramentas utilizadas na prática de furto e de adulteração de veículos. A Polícia Militar afirma que a dupla é suspeita de cometer outros crimes desse tipo no Bairro Santa Amélia, uma vez que o modus operandi adotado é o mesmo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo o Sargento Webert Meneses, os suspeitos têm passagem pela polícia. 

Tópicos relacionados:

belo-horizonte furto furto-de-veiculo homens pampulha policia-militar presos veiculos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay