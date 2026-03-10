BH: dois homens são presos por furto de veículos na Pampulha
Duas motocicletas foram recuperadas. Dupla cometia crimes no Bairro Santa Amélia
Dois homens foram presos por furtos de veículos e receptação na manhã desta terça-feira (10/3). De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que efetuou as prisões em flagrante, os suspeitos cometiam crimes no Bairro Santa Amélia, na Pampulha, em Belo Horizonte.
A corporação informou que os homens foram localizados com ajuda dos moradores do bairro. De acordo com a PMMG, os suspeitos tentaram fugir quando foram abordados. Além de efetuar as duas prisões, a corporação recuperou duas motocicletas.
Também foram apreendidas ferramentas utilizadas na prática de furto e de adulteração de veículos. A Polícia Militar afirma que a dupla é suspeita de cometer outros crimes desse tipo no Bairro Santa Amélia, uma vez que o modus operandi adotado é o mesmo.
Segundo o Sargento Webert Meneses, os suspeitos têm passagem pela polícia.