MG: adolescentes de 14 e 16 anos são apreendidos antes de cometer homicídio

Dois adolescentes, de 14 e 16 anos, foram apreendidos na madrugada desta terça-feira (10/3) depois de serem flagrados com armas de fogo em Conselheiro Pena (MG), no Vale do Rio Doce. Segundo a Polícia Militar, a ação evitou um possível homicídio.

De acordo com a PM, os militares receberam uma denúncia anônima informando que dois jovens estavam armados no Bairro Operários e planejavam matar um desafeto na região.

Equipes policiais foram até o endereço indicado para verificar a situação. Ao perceberem a presença da polícia, os suspeitos fugiram pelos fundos do imóvel, pulando muros e tentando escapar por ruas próximas.

Durante o rastreamento, os adolescentes foram localizados e abordados nas proximidades. Na busca pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado.

No entanto, durante uma varredura no local da abordagem, os policiais encontraram dois revólveres calibre .32, ambos carregados. Uma das armas estava com a numeração raspada.

Os dois adolescentes foram apreendidos por porte ilegal de arma de fogo, conforme o artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. Segundo a polícia, um dos jovens afirmou espontaneamente que pretendia atentar contra a vida de um desafeto.

Os adolescentes foram encaminhados para avaliação médica e, em seguida, apresentados à autoridade policial juntamente com as armas e munições apreendidas.